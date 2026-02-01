Τραγωδία στα Τρίκαλα: Υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης σταμάτησαν οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Το προπάνιο εισχώρησε 25 μέτρα κάτω από το έδαφος 

Υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης, έχουν σταματήσει για την ώρα οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, η οποία στέρησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Η διαρροή ήταν τόσο εκτεταμένη με αποτέλεσμα το προπάνιο να είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος. Ελάχιστη ποσότητα από το εν λόγω αέριο αρκεί για να γίνει έκρηξη και για τον λόγο αυτό οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τις ενέργειές του στο σημείο την ερχόμενη εβδομάδα.

Πυροσβεστικά οχήματα κάνουν συνέχεια ρίψεις νερού για τους καπνούς που συνεχίζουν να βγαίνουν από το εργοστάσιο. Την ίδια ώρα οι αρχές «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις της «Βιολάντα» ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις: Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

24ωρη απεργία την Τρίτη στα Τρίκαλα

Την Τρίτη (3/2) έχει προκυρηχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Οι εργαζόμενοι για μεγάλο διάστημα ανέφεραν ότι μύριζαν αέριο χωρίς να εισακουστούν με αποτέλεσμα την έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο, σκοτώνοντας πέντε εργαζόμενες.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.

Οι κατηγορίες στους υπεύθυνους του «Βιολάντα»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, τόνισε η ποινική μεταχείριση των υπεύθυνων του εργοστασίου θα κριθεί από το πόσο είχαν προβλέψει το δυστύχημα. Όπως εξήγησε, η δίωξη θα είναι κακουργηματική με ενδεχόμενο δόλο εάν οι υπεύθυνοι αγνόησαν τον κίνδυνο από την έντονη οσμή.

Ο πρ. διεθυντής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μιχάλης Αυγουλέας, επανέλαβε ότι το προπάνιο έχει την ιδιότητα όταν γίνεται εξόρυξη να είναι άοσμο και μπορεί να δυεισδύσει από οπουδήποτε βρει χώρο.

Την ίδια στιγμή, ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης, τόνισε ότι το προπάνιο σε αυτήν την περίπτωση δεν γινόταν αντιληπτό επειδή η εγκατάσταση των σωληνώσεων ήταν κάτω από το έδαφος. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η οσμή σημαίνει ότι το έδαφος είχε πλέον υπερκορεστεί .

Το προπάνιο βρήκε διαφυγή και λίμνασε στο δάπεδο του υπογείου. Πρόκειται για πολύ εύφλεκτο αέριο καθώς αρκεί ελάχιστη ποσότητα για να γίνει έκρηξη και σε αυτήν την περίπτωση ήταν τεράστια η συγκέντρωση για το λόγο αυτό σταμάτησαν οι έρευνες.

Το υπόγειο – «φάντασμα» και οι συστάσεις για τις δεξαμενές από το 2019

Το enikos.gr την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου έκανε μια σειρά αποκαλύψεων σχετικά με τον μεγάλο υπόγειο χώρο στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας, δημοσιοποιώντας επίσημα έγγραφα που είχαν κατατεθεί από την ίδια την εταιρεία στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα οποία δεν αποτυπώνεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, στοιχείο που θέτει κρίσιμα ερωτήματα στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Μεταξύ άλλων, το enikos.gr έφερε στο φως το διάγραμμα κάλυψης, που κατατέθηκε ηλεκτρονικά εντός του 2025 στο πλαίσιο των δικαιολογητικών για την «αναθεώρηση της 29/2018 έντυπης οικοδομικής άδειας, ως προς τη δημιουργία κλειστού εξωτερικού διαδρόμου σε υπάρχον μπαζωμένο εξώστη και στέγαση υποσταθμού μέσης τάσης-αποθήκης», στο οποίο, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, δεν αποτυπώνεται υπόγειος χώρος στις τομές του κτιρίου.

Έκτος από το διάγραμμα κάλυψης, το φως είδε και το τοπογραφικό διάγραμμα της επιχείρησης, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Ούτε στο έγγραφο αυτό καταγράφεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, ενώ δεν φαίνεται να καταγράφεται ούτε στις άδειες δόμησης.

Σημειώνεται ακόμη ότι την Πέμπτη (29/1) το enikos.gr πρώτο έφερε στο φως της δημοσιότητας την πληροφορία, ότι σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019 από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των δύο υπόγειων και δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου.

Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, η Περιφέρεια, είχε προχωρήσει στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, θέτοντας προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση των δεξαμενών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες (31/01) η εταιρεία «Βιολάντα», η μπισκοτοβιομηχανία όπου έχασαν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» σημειώνεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».