Κάτια Δανδουλάκη: Η αποκάλυψη για το τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Κάτια Δανδουλάκη στο “Τετ α Τετ” και τον Τάσο Τρύφωνος, με την αγαπημένη ηθοποιό να μιλά μεταξύ άλλων για την μεγάλη απώλεια του Νίκου Γαλανού και τον αρραβώνα τους, ο ο οποίος τελικά δεν κατέληξε και σε γάμο.

«Με τον Νίκο είχαμε δώσει ένα ραντεβού τηλεφωνικό, δέκα μέρες πριν “φύγει”. Λέω “θα πάμε να φάμε μαζί, έλα, θα σε πάρω”. Γιατί, μου λέει, μπορεί και να προλάβω να κάνω κάτι γυρίσματα στην Κύπρο. “Έλα θα σε πάρω, θα πάμε οι δυο μας όμως, ε; Όχι με παρέες”, λέω, “οι δυο μας”», εξομολογήθηκε η Κάτια Δανδουλάκη.

«Στα 20 μας χρόνια βρεθήκαμε. Αυτό μπορεί να με πειράξει. Και με το Νίκο γίναμε ουσιαστικά φίλοι, αφού χωρίσαμε. Γιατί πολλές φορές δύο άνθρωποι νομίζουν πως υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει κάτι, δεν μπορούν να βρεθούνε. Αλλά όταν καταφέρεις και γίνεις, κάναμε πράγματα μαζί αφού είχαμε χωρίσει, κάτω από εξαιρετικά αγαπησιάρικες συνθήκες», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε πώς ένιωσε που ο Νίκος Γαλανός δεν αναφέρθηκε ποτέ δημόσια στον αρραβώνα τους, έκανε λόγο για εξαιρετικό χαρακτηριστικό. «Δεν είναι ωραίο να το πουλάς το προσωπικό σου θέμα. Δηλαδή για άλλους είναι πολύ μεγάλη χαρά να το μοιράζονται. Εγώ θέλω να το μοιράζομαι αφού το κάνω».

«Ήταν η πρώτη μου σχέση αλλά χωρίσαμε πολύ γρήγορα. Δύο-δυόμιση χρόνια. Πολύ γρήγορα. Γιατί δεν έφτασε ποτέ να γίνει γάμος. Ξέρεις, όταν είσαι πολύ νέος, πολύ εύκολα ενθουσιάζεσαι και αρραβωνιάζεσαι και νομίζεις ότι είναι απλό. Δεν είναι απλό, μετά πρέπει να δεις αν συμφωνείς, δεν συμφωνείς κι αυτά και επειδή για μένα ο γάμος είναι κάτι που δε χρειάζεται να βάλεις απλώς μια βέρα, αλλά να ξέρεις ότι θες να περνάς την καθημερινότητά σου με τον συγκεκριμένο αυτόν άνθρωπο, πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ», τόνισε η Κάτια Δανδουλάκη.