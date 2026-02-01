«Τρομοκρατικές οργανώσεις» για το Ιράν οι ευρωπαϊκοί στρατοί – Αντίποινα για τα μέτρα της ΕΕ κατά των Φρουρών της Επανάστασης

  • Το Ιράν θεωρεί “τρομοκρατικές οργανώσεις” τους ευρωπαϊκούς στρατούς, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
  • Η κίνηση αυτή αποτελεί αντίποινα στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσει “τρομοκρατική οργάνωση” τους Φρουρούς της Επανάστασης.
  • Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι “Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα (…) οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις”, ενώ ο ίδιος και οι βουλευτές φορούσαν στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.
Το Ιράν θεωρεί “τρομοκρατικές οργανώσεις” τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει “τρομοκρατική οργάνωση” τους Φρουρούς της Επανάστασης.

“Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις”, δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

 

 

