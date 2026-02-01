Πήρε την κόρη της από τον παιδικό σταθμό και πληρώνει την πεθερά της να κάνει τη νταντά – «H φροντίδα ενός παιδιού είναι κανονική δουλειά»

Η Tanea Noble είναι 37 ετών και εργάζεται ως project manager από το σπίτι της στο Σεντ Λούις. Ως μητέρα ενός παιδιού, το να ισορροπήσει την τηλεργασία και τις καθημερινές απαιτήσεις της ανατροφής μιας 3χρονης κόρης, είναι πρόκληση. Ευτυχώς, η πεθερά της έχει αναλάβει τον ρόλο της αμειβόμενης νταντάς, βοηθώντας τη να παραμείνει συγκεντρωμένη όταν είναι στη δουλειά.

Για την Tanea Noble, η εύρεση αξιόπιστης φροντίδας για το παιδί της ήταν λιγότερο θέμα ευκολίας και περισσότερο θέμα επιβίωσης, σε μια ήδη πιεστική περίοδο μητρότητας. Η εργασία πλήρους απασχόλησης από το σπίτι, ενώ φρόντιζε την τότε νεογέννητη κόρη της, αποδείχθηκε σχεδόν αδύνατη, όπως εξηγεί η 37χρονη στο People, και μια σύντομη απόπειρα να βρει νταντά, επιδείνωσε το άγχος της.

«Δεν είχε συναισθηματικό ή οικονομικό νόημα, ειδικά αφού έπρεπε να είμαι πλήρως παρούσα στη δουλειά, ενώ φρόντιζα και εκείνη», λέει αποκλειστικά η Noble στο People. Καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονταν, η ίδια και η οικογένειά της άρχισαν να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις που θα της επέτρεπαν να παραμείνει παρούσα στη δουλειά χωρίς να θυσιάσει την ευημερία της κόρης της.

“Αποφάσισα πως η πληρωμή μας συμφέρει όλους”

Τον Μάιο του 2024, η δουλειά της πεθεράς της έγινε όλο και πιο ασταθής, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα συμφωνία. Συμφώνησαν ότι θα ήταν αμοιβαία ωφέλιμο για την πεθερά της να αναλάβει τον ρόλο της αμειβόμενης φροντίστριας για το μικρό παιδί. «Θα την αποζημίωνα ώστε να έχει σταθερό εισόδημα», εξηγεί η Noble.

«Εξασφαλίσαμε αξιόπιστη φροντίδα για το παιδί και ηρεμία, γνωρίζοντας ότι η κόρη μου ήταν ασφαλής και σε ένα σταθερό πρόγραμμα.» Αυτό που η Noble δεν είχε προβλέψει ήταν πόσο έντονα θα αντιδρούσαν οι άνθρωποι online όταν μοιράστηκε αυτή την απόφαση στο TikTok.

«Σίγουρα υπάρχει κάποια κριτική προς τους παππούδες που δέχονται πληρωμή για να “προσέχουν” τα εγγόνια τους, αλλά κάθε οικογένεια έχει τη δική της δυναμική, και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να θέτουμε αυτή την προσδοκία στους παππούδες», τονίζει η Noble. «Η φροντίδα ενός παιδιού, ειδικά όταν είναι πολύ μικρό, είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης και αξίζει να αναγνωρίζεται και να ανταμείβεται.»

Η πεθερά της Noble, που είναι γύρω στα 55 της, μένει μόλις 15 λεπτά μακριά και προσέχει την 3χρονη εγγονή της τρεις μέρες την εβδομάδα, κάνοντάς τις παραδόσεις εύκολες και βολικές. Η τυπική εβδομάδα είναι αρκετά χαλαρή, με τη Noble να αφήνει την κόρη της να ξυπνήσει μόνη της πριν ετοιμαστεί και φάει πρωινό στο σπίτι.

Την αφήνει στην πεθερά της γύρω στις 9 το πρωί, στέλνοντάς της μαζί το μεσημεριανό και τα σνακ, παραμένοντας ευέλικτη αν αλλάξουν τα σχέδια. Η κόρη της επιστρέφει σπίτι γύρω στις 4 το απόγευμα, με τη Noble να ενημερώνεται να παίρνει φωτογραφίες και σημειώσεις για τον ύπνο και τις επισκέψεις στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της ημέρας. «Πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του να παρακολουθεί ένας παππούς ή μια γιαγιά το εγγόνι τους ως φροντιστής και απλά να περνάει χρόνο μαζί του ως παππούς ή γιαγιά», τονίζει η Noble.

“Είμαι τυχερή για τη σχέση μου με την πεθερά μου”

«Το να περνάς χρόνο ως παππούς ή γιαγιά είναι πολύ πιο ευέλικτο. Δεν υπάρχουν αυτές οι προσδοκίες για το πρόγραμμα. Και εκεί είναι που βλέπω τη διαφορά, όχι στην αγάπη ή στη φροντίδα, αλλά στην ευθύνη και τη δομή που έρχεται με τη φροντίδα παιδιών.» Αν και οι παραδόσεις και παραλαβές μπορεί να φαίνονται μερικές φορές σαν μια «συναλλαγή», η Noble λέει πως αισθάνεται τυχερή που έχει μια τόσο δυνατή σχέση με την πεθερά της – κάτι που αποδίδει κυρίως στην «ανοιχτή και ειλικρινή» επικοινωνία τους.

«Είμαστε πάντα σε επικοινωνία για οτιδήποτε προκύψει – αλλαγές στο πρόγραμμα, ενημερώσεις ή πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε», λέει . «Ειλικρινά, έχω πραγματικά μεγάλη τύχη που αυτή η συμφωνία έχει αποδώσει τόσο καλά για τόσο καιρό και συνεχίζει να αποδίδει.»

Ένα μεγάλο όφελος από το να έχει η πεθερά της τον ρόλο της φροντίδας είναι τα χρήματα που εξοικονομεί η Noble σε σύγκριση με τη παραδοσιακή φύλαξη παιδιών, που, όπως λέει, κοστίζει περίπου 1.100 έως 1.300 ευρώ για μόνο δύο ή τρεις μέρες την εβδομάδα στην περιοχή της. Η Noble σημειώνει ότι «σίγουρα εξοικονομεί το μισό ή και περισσότερο» με τη συμφωνία τους, προσθέτοντας ότι πληρώνει μόνο για τις μέρες που η κόρη της πηγαίνει στο σπίτι της πεθεράς της, «που κάνει μεγάλη διαφορά».

“Δεν είναι μόνο χρηματικό το θέμα”

Παρόλα αυτά, η Noble λέει: «Ειλικρινά, το θέμα δεν είναι τόσο για το ακριβές ποσό χρημάτων, όσο για την αξία της φροντίδας που παίρνει η κόρη μου.» Τα οφέλη αυτής της συμφωνίας είναι αμοιβαία. «Αυτή η συμφωνία δεν έχει ωφελήσει μόνο εμένα, έχει δώσει και στην πεθερά μου τόσο επιπλέον χρόνο με τη μικρή της εγγονή, που πιθανότατα δεν θα είχε αλλιώς», λέει η Noble.

«Όλα τα άλλα εγγόνια της είναι είτε έφηβοι τώρα είτε δεν ζουν κοντά, οπότε αυτή είναι το μωρό της οικογένειας. Πραγματικά λατρεύει να περνάει χρόνο μαζί της, να κάνουν πράγματα μαζί και να χτίζουν αυτόν τον δεσμό», προσθέτει.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που τις βλέπω να χτίζουν μια τόσο ξεχωριστή σχέση.» Η Noble, ωστόσο, είναι πολύ συνειδητοποιημένη πως πολλοί γονείς δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε προσιτή φροντίδα παιδιών όπως εκείνη.

«Μπορώ να αναγνωρίσω πόσο απίστευτα τυχερή είμαι που έχω την οικογένειά μου κοντά και που κατάφερα να κάνω αυτή τη ρύθμιση, αλλά τόσοι πολλοί γονείς παλεύουν να βρουν καλή, αξιόπιστη και προσιτή φροντίδα παιδιών, και δεν μιλάμε αρκετά γι’ αυτό», λέει η Noble στο περιοδικό People.

Για τους γονείς που είναι τυχεροί και έχουν οικογένεια στην οποία μπορούν να στηριχτούν, η Noble τονίζει πως «η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός» είναι το κλειδί και από τις δύο πλευρές. «Η πληρωμή των οικογενειακών μελών για τη φροντίδα των παιδιών και η θέσπιση σαφών ορίων και προσδοκιών μπορεί μερικές φορές να αλλάξει τη σχέση. Αν αυτά τα όρια δεν γίνουν σεβαστά, μπορεί να δημιουργηθεί ένταση ή πικρία», προειδοποιεί.

«Γι’ αυτό, είναι επίσης σημαντικό να περνάτε χρόνο μαζί χωρίς τα παιδιά – για να συνεχίσετε να χτίζετε και να καλλιεργείτε τη σχέση σε προσωπικό επίπεδο.»