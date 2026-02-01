Θλίψη για ψαρά από την Κρήτη που χάθηκε σε θαλασσοταραχή στην Αμερική 

Σύνοψη από το

  • Σοκ και βαθιά συγκίνηση επικρατούν στη Μεσαρά μετά την εξαφάνιση του Γιάννη Ρουσανίδη, από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, ο οποίος χάθηκε σε θαλασσοταραχή κατά τη διάρκεια ψαρέματος στην Αμερική.
  • Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη έξι ψαράδες, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρή καταιγίδα, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι στη θάλασσα.
  • Παρά τις συνεχείς έρευνες, οι ελπίδες για εντοπισμό τους λιγοστεύουν δραματικά, ενώ φίλοι και συγγενείς ετοιμάζονται για μνημόσυνο την ερχόμενη Κυριακή στον Κόκκινο Πύργο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θλίψη για ψαρά από την Κρήτη που χάθηκε σε θαλασσοταραχή στην Αμερική 

Σοκ και βαθιά συγκίνηση επικρατούν στη Μεσαρά μετά την εξαφάνιση του Γιάννη Ρουσανίδη, καταγόμενου από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, ο οποίος χάθηκε σε θαλασσοταραχή κατά τη διάρκεια ψαρέματος στην Αμερική, μαζί με άλλους συναδέλφους του.

O Γιάννης Ρουσανίδης εργάστηκε για χρόνια στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, ως επαγγελματίας ψαράς.

Ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου, επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη έξι ψαράδες, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρή καταιγίδα, όπως μεταδίδει το neakriti. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι στη θάλασσα.

Παρά τις συνεχείς έρευνες των σωστικών συνεργείων, η έντονη θαλασσοταραχή δυσκολεύει το έργο τους και οι ελπίδες για εντοπισμό τους λιγοστεύουν δραματικά.

Την ίδια ώρα, φίλοι και συγγενείς ετοιμάζονται σύμφωνα με το e-mesara.gr, να τιμήσουν τη μνήμη του την ερχόμενη Κυριακή με μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στον Κόκκινο Πύργο, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα στη θάλασσα που αγαπούσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερόλη: ο καθοριστικός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

Κορτιζόλη: 5 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι είναι αυξημένη, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών-Ποιους αφορά

Οι οικονομικές εφημερίδες 1/2/2026

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
10:16 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης σταμάτησαν οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Το προπάνιο εισχώρησε 25 μέτρα κάτω από το έδαφος 

Υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης, έχουν σταματήσει για την ώρα οι έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα»...
09:35 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

ΚΟΜΥ: Ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη – 3.000 ωφελούμενοι και 21 κρίσιμες διακομιδές το 2μηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 

Η πόρτα ανοίγει διστακτικά. Από μέσα, ένα βλέμμα γεμάτο ανυπομονησία, αλλά και ανακούφιση. Είν...
08:47 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Βαλκάνια: Έχουν χαθεί περίπου 2.450 χιλιόμετρα ελεύθερων ποτάμιων διαδρομών μέσα σε 13 χρόνια – Τι αναφέρει έκθεση για την Ελλάδα 

Σημαντική μείωση καταγράφουν τα φυσικά ποτάμια και οι ελεύθερες ποτάμιες διαδρομές στα Βαλκάνι...
07:50 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Άνδρας έπεσε μέσα αρδευτικό κανάλι στη Λάρισα

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική έπειτα από πληροφορία ότι στην π...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα