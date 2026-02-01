Αγόρασαν εγκαταλελειμμένη εκκλησία 900 ετών για να την μετατρέψουν σε σπίτι – Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης ανακάλυψαν 83 σορούς κάτω από το πάτωμα

Σύνοψη από το

  • Ένα ζευγάρι στην Ουαλία αγόρασε μια εκκλησία 900 ετών με σκοπό να την μετατρέψει στο σπίτι των ονείρων του, επενδύοντας 485.454 ευρώ.
  • Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης, οι ιδιοκτήτες έπαθαν «σοκ» όταν ανακάλυψαν συνολικά 83 ανθρώπινα λείψανα κάτω από το δάπεδο της εκκλησίας.
  • Το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει τις σορούς στη θέση τους, καλύπτοντάς τες με νέο δάπεδο και ενδοδαπέδια θέρμανση, μετατρέποντας τελικά το ακίνητο σε πολυτελές Airbnb.
Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Αγόρασαν εγκαταλελειμμένη εκκλησία 900 ετών για να την μετατρέψουν σε σπίτι - Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης ανακάλυψαν 83 σορούς κάτω από το πάτωμα

Ένα ζευγάρι που ανακαίνιζε μια εκκλησία για να τη μετατρέψει στο σπίτι των ονείρων του, βρήκε 83 λείψανα στο εσωτερικό της – αλλά αυτό δεν αναχαίτισε τα σχέδιά του. 

Αγρότης ανακάλυψε τυχαία λείψανα δύο ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού – Το μυστήριο πίσω από την περίεργη ταφή

Η 53χρονη Lucy και ο 45χρονος Rhys Thomas περνούσαν τακτικά με το αυτοκίνητο μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peters Church), ένα διατηρητέο κτίριο Κατηγορίας Ι — μέχρι που είδαν ότι πωλούνταν.  Η αγγελία ανέφερε ότι επρόκειτο για μια κατοικία πέντε υπνοδωματίων και οι ίδιοι υπέθεσαν ότι οι εργασίες στο ηλικίας 900 ετών θρησκευτικό κτίριο είχαν ήδη ολοκληρωθεί.

Όμως, κατά την επίσκεψη στον χώρο, έμειναν έκπληκτοι διαπιστώνοντας ότι παρέμενε εκκλησία, αλλά χρειαζόταν πλήρη ανακαίνιση. Παρ’ όλα αυτά, την αγόρασαν σε δημοπρασία έναντι 485.454 ευρώ.  Τους είχαν προειδοποιήσει ότι μπορεί να υπήρχαν «πέντε ή έξι» σοροί κάτω από το δάπεδο, καθώς ιστορικά οι ισχυροί ή οι πλούσιοι άνθρωποι θάβονταν μέσα στις εκκλησίες.

Αρχαιολογικό θρίλερ με γυάλινη θήκη με λείψανα 1.000 ετών που εγκαταλείφθηκε έξω από κρατική υπηρεσία – «Κλοπή από μουσείο ή αντικείμενο από ιδιωτική συλλογή;»

Η Lucy και ο Rhys έπαθαν «σοκ» όταν έσκαψαν το πάτωμα και άρχισαν να εμφανίζονται «το ένα σώμα μετά το άλλο» — συνολικά 83.  Η Lucy, μητέρα πέντε παιδιών, λέει ότι από σεβασμό προς τους νεκρούς αποφάσισαν να αφήσουν τις σορούς εκεί — και στη συνέχεια έστρωσαν ένα νέο δάπεδο από πάνω τους «μαζί με ενδοδαπέδια θέρμανση»

Ανθρώπινα λείψανα στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter's Church), στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)
Ανθρώπινα λείψανα στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter’s Church), στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)

Η ίδια δήλωσε: «Έπρεπε να υπάρχει αρχαιολόγος όταν ξεκινήσαμε να σκάβουμε το δάπεδο.  Μας είπαν ότι, επειδή σκάβαμε σε βάθος 40 εκατοστών, ήταν αναπόφευκτο να βρούμε κάποια σορό κάπου, καθώς στο παρελθόν συχνά οι ισχυροί, οι θρησκευόμενοι ή οι πλούσιοι άνθρωποι της κοινότητας θάβονταν μέσα στα δάπεδα της εκκλησίας. Δεν το γνωρίζαμε αυτό και ήμασταν λίγο ανήσυχοι – αλλά μας είπαν ότι θα βρίσκαμε μόνο περίπου πέντε ή έξι σορούς.

Ανακαλύφθηκαν λείψανα επτά παιδιών σε μυστηριώδη κυκλική δομή – Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως καλά διατηρημένα δόντια και έναν σχεδόν ακέραιο σκελετό

Όταν άρχισαν το σκάψιμο, έγινε προφανές ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες από όσες είχαμε αρχικά φανταστεί. Στις πρώτες περιπτώσεις νιώσαμε άβολα, αλλά σταδιακά εξοικειωθήκαμε με τη διαδικασία. Οι άνθρωποι ήταν θαμμένοι μαζί – σύζυγοι, γονείς με παιδιά, οπότε αποφασίσαμε να τους αφήσουμε στην τελευταία τους κατοικία και να συνεχίσουμε την κατασκευή γύρω τους.»

Η εκκλησία στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας ιδρύθηκε το 1142. Η Lucy περιέγραψε το έργο διάρκειας τεσσάρων ετών –το οποίο μόλις ολοκλήρωσαν, έχοντας αγοράσει το ακίνητο το 2021– ως μια «τεράστια μάχη και ένα μεγάλο επίτευγμα».

 

Το αίθριο στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)
Το αίθριο στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)

Η ανεξήγητη ανακάλυψη ανθρώπινων λειψάνων

Η οικογένεια από την Ουαλία αγόρασε την εκκλησία, η οποία ήταν καταχωρημένη στο Rightmove, αμέσως μετά την πανδημία της Covid-19.  Πριν από την επίσκεψη, το ζευγάρι πίστευε ότι θα έβλεπε μια εκκλησία που είχε ήδη μετατραπεί σε κατοικία. Πωλούνταν ως οικογενειακή κατοικία πέντε υπνοδωματίων – αλλά οι εργασίες δεν είχαν γίνει, υπήρχε απλώς η σχετική πολεοδομική άδεια.

Η Lucy δήλωσε: «Μείναμε έκπληκτοι όταν διαπιστώσαμε ότι ήταν ακόμα εκκλησία. Όταν τελικά καταφέραμε να δούμε το εσωτερικό της, ήταν προφανές ότι οι εργασίες δεν είχαν γίνει – εμείς νομίζαμε ότι θα βλέπαμε ένα σπίτι πέντε υπνοδωματίων!»

 

Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter's Church) στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)
Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter’s Church) στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)

Υπήρχε η έγκριση για αλλαγή χρήσης σε οικιστική μονάδα. Είχαμε πάει χωρίς καμία πρόθεση να κάνουμε πολλές εργασίες – πόσο μάλλον να μετατρέψουμε ολόκληρη την εκκλησία. Αλλά μέχρι τότε ήταν πολύ αργά. Είχαμε «τσιμπήσει το δόλωμα» και οι δύο, γοητευμένοι από το κτίριο και την αίγλη του.

Ανθρώπινα λείψανα στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter's Church), στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)
Η ανακαινισμένη εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter’s Church), στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)

Για τους πρώτους 18 μήνες μπορούσαν να κάνουν μόνο περιορισμένες εργασίες στο ακίνητο, καθώς περίμεναν την πολεοδομική άδεια από τον δήμο.

Ο Rhys είπε: «Ήταν μια κάπως προκλητική δουλειά – απλώς μαθαίναμε στην πορεία. Περάσαμε πολύ χρόνο γκουγκλάροντας και συμμετέχοντας σε ομάδες για διατηρητέα κτίρια».

 

Η ανακαινισμένη εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter's Church), στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)
Η ανακαινισμένη εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter’s Church), στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)

Η Lucy και ο Rhys αφαίρεσαν μόνοι τους το δάπεδο ηλικίας 100 ετών και ο λιθοξόος το τοποθέτησε στον εξωτερικό χώρο του ακινήτου ως αίθριο  – με όλα τα αυθεντικά σκαλίσματα και την πέτρα να διατηρούνται ακόμη.  Ένας τοπικός εργολάβος ανέλαβε να ηγηθεί της μετατροπής, η οποία βασίζεται σε έναν ημιώροφο με πλαίσιο έναν συνδυασμό μεταλλικού και ξύλινου σκελετού.

Η Lucy εξήγησε ότι αυτό τους επέτρεψε να διατηρήσουν πολλά από τα αυθεντικά χαρακτηριστικά της εκκλησίας.

 

Η ίδια δήλωσε: «Προσλάβαμε εργολάβους για να κάνουν τις εργασίες, καθώς μεταξύ μας δυσκολευόμαστε ακόμα και να αλλάξουμε μια λάμπα!
Λόγω του ημιώροφου με το πλαίσιο flitch, μπορέσαμε να αφήσουμε την εκκλησία όπως ήταν – οι παλιοί αυθεντικοί τοίχοι του ναού έχουν μείνει ανέπαφοι.

Η ανακαινισμένη εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter's Church) στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)
Η ανακαινισμένη εκκλησία του Αγίου Πέτρου (St Peter’s Church) στο Peterstone Wentlooge της Ουαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1142. (Φωτογραφία μέσω Lucy Thomas / SWNS)

Ένα μοναδικό Airbnb

Έχουμε επίσης ένα καμπαναριό και κωδωνοκρούστες για τη συντήρησή τους – αλλά έπρεπε να επισκευάσουμε τις καμπάνες και να τοποθετήσουμε νέα σχοινιά για να χτυπούν και οι οκτώ καμπάνες!
Ήταν μια μικρή πρόκληση – αλλά τελικά τα καταφέραμε!»

Παρά τη διατήρηση όλων των αυθεντικών χαρακτηριστικών της εκκλησίας, η οικογένεια πρόσθεσε μοντέρνες ανέσεις – όπως διπλά εσωτερικά τζάμια στα παράθυρα και ενδοδαπέδια θέρμανση, ένα τραπέζι μπιλιάρδου, ένα πιάνο με ουρά, χώρο μπαρ και ένα μεγάλο υδρομασάζ. Η άλλοτε ερειπωμένη εκκλησία είναι πλέον ένα εκπληκτικό ακίνητο έξι υπνοδωματίων και έξι μπάνιων, το οποίο είναι επί του παρόντος καταχωρημένο στο Airbnb.

Η Lucy πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό και όλοι βοήθησαν – τα παιδιά μας, οι αρχιτέκτονες, οι εργολάβοι και φυσικά ο σύζυγός μου, ο Rhys, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για όλα τα οικονομικά και τα έγγραφα! Δώσαμε την καρδιά και την ψυχή μας στο εγχείρημα αυτό – και θα το ξανακάναμε χωρίς δεύτερη σκέψη.»

