Εκπληκτική συνταγή για γαλλική κρεμμυδόσουπα με καραμελωμένο λάχανο και κρουτόν τυριού

Η συνταγή αυτή είναι μια δημιουργική εκδοχή της κλασικής συνταγής για κρεμμυδόσουπα, με το κρεμμύδι να αντικαθίσταται εν μέρει από καραμελωμένο λάχανο. Ο αλμυρός ζωμός, γεμάτος γλυκά κρεμμύδια και επικαλυμμένος με τυρένια κρουτόν, παραμένει εξίσου ικανοποιητικός, αλλά με μια πιο πλούσια γεύση γεμάτη λαχανικά.

Αυτή η πλούσια και χορταστική χορτοφαγική σούπα, που βασίζεται σε υλικά που όλοι έχουμε στα ντουλάπια μας, «χτίζεται» πάνω σε αλλεπάλληλα στρώματα γεύσης: Γλυκό καραμελωμένο λάχανο και κρεμμύδια δημιουργούν τη βάση, ενώ η απαλή οξύτητα του κρεμμυδιού, την ολοκληρώνει. Το φρέσκο σκόρδο, που προστίθεται στο τέλος, δίνει μια ζωντάνια που φωτίζει την απολαυστική σούπα!

Πολλές είναι οι υγιεινές ιδιότητες του λάχανου. Αυτές περιλαμβάνουν ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα, καλύτερη υγεία του εντέρου και των ματιών, μείωση της φλεγμονής και χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου. Αυτά τα οφέλη προέρχονται από τα θρεπτικά συστατικά του λάχανου, όπως τα αντιοξειδωτικά, οι ίνες και οι βιταμίνες C και K.

Τα κρεμμύδια προσφέρουν παρόμοια οφέλη για την υγεία, όπως η μείωση του κινδύνου καρκίνου και η καλύτερη υγεία του εντέρου και των ματιών. Επίσης, τα κρεμμύδια έχουν αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να υποστηρίξει και την υγεία της καρδιάς σας.

Για να απογειώσετε τη γεύση της σούπας σας, προσθέστε κρουτόν με τυρί! Η τραγανή σύσταση και το λιωμένο τυρί προσφέρουν μια υπέροχη αντίθεση με την απαλή υφή της σούπας, ενώ προσδίδουν επιπλέον γεύση και υγιεινά λιπαρά.

Απλώς φρυγανίστε φέτες ψωμιού με λίγο ελαιόλαδο, προσθέστε τυρί και ψήστε μέχρι να λιώσει και να πάρει χρυσαφένια απόχρωση.

Υλικά

6 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι

1 μικρό κεφάλι πράσινο λάχανο, χωρίς τον πυρήνα και κομμένο σε λεπτές φέτες (περίπου 16 φλιτζάνια), χωρισμένο

1 μεγάλο γλυκό κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες (περίπου 3 φλιτζάνια), χωρισμένο

3 κουταλιές της σούπας ξίδι μήλου

7½ φλιτζάνια ζωμό λαχανικών χωρίς αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού σάλτσα σόγιας με μειωμένο αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι, συν λίγο περισσότερο για το γαρνίρισμα

1 κουταλάκι του γλυκού αλεσμένο πιπέρι, συν λίγο περισσότερο για το γαρνίρισμα

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¾ φλιτζάνι τριμμένο τυρί Γκρουγιέρ

Για τα κρουτόν τυριού:

Φρυγανίστε φέτες ψωμιού με λίγο ελαιόλαδο και προσθέστε τυρί Γκρουγιέρ στην κορυφή.

Ψήστε στο φούρνο μέχρι να λιώσει και να πάρει χρυσαφένια απόχρωση.

Προσθέστε τα κρουτόν στην σούπα πριν το σερβίρισμα για μια τραγανή και τυρένια πινελιά!

Οδηγίες

Ζεσταίνετε 2 κουταλιές της σούπας λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία.

Προσθέστε τη μισή ποσότητα του λάχανου (περίπου 8 φλιτζάνια) και του κρεμμυδιού (περίπου 1½ φλιτζάνι); μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι τα λαχανικά να πάρουν ένα ανοιχτό χρυσαφένιο χρώμα, περίπου 15 λεπτά.

Προσθέστε 1½ κουταλιές της σούπας ξίδι και μαγειρέψτε, ξύνοντας τα καφετιά κομμάτια από τον πάτο της κατσαρόλας με μια ξύλινη κουτάλα, για 1 λεπτό.

Μεταφέρετε το μείγμα σε ένα μεσαίο μπολ ανθεκτικό στη θερμότητα και αφήστε το στην άκρη, ξεσκέπαστο. (Μην καθαρίσετε την κατσαρόλα).

Επαναλάβετε τη διαδικασία με 2 κουταλιές της σούπας λάδι και το υπόλοιπο λάχανο (περίπου 8 φλιτζάνια), το κρεμμύδι (περίπου 1½ φλιτζάνι) και 1½ κουταλιές της σούπας ξίδι.

Επιστρέφετε όλα τα λαχανικά στην κατσαρόλα. Προσθέτετε 7½ φλιτζάνια ζωμού, 1 κουταλάκι του γλυκού σάλτσα σόγιας, θυμάρι και πιπέρι, και ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι.

Σιγοβράστε σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία, ανακατεύοντας περιστασιακά.

Μειώνετε τη θερμοκρασία σε μέτρια και μαγειρεύετε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι το λάχανο και το κρεμμύδι να γίνουν τρυφερά και οι γεύσεις να ενοποιηθούν, περίπου 15 λεπτά.

Περίπου 5 λεπτά πριν το σερβίρισμα, προθερμαίνετε τον φούρνο στο γκριλ με τη σχάρα στη μεσαία θέση. Στρώνετε ένα μεγάλο ταψί με αλουμινόχαρτο.

Προσθέτετε 5 φλιτζάνια ψωμί και τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας λάδι και ανακατεύετε μέχρι το ψωμί να καλυφθεί ομοιόμορφα με το λάδι. Απλώνετε το ψωμί σε μια ομοιόμορφη στρώση.

Ψήνετε στον φούρνο γκριλ, ανακατεύοντας μία φορά, μέχρι να ροδοκοκκινίσει, περίπου 2 λεπτά. Συγκεντρώνετε τα κυβάκια ψωμιού και τα πασπαλίζετε με ¾ φλιτζάνι τυρί.

Συνεχίζετε το ψήσιμο μέχρι τα κρουτόν να γίνουν τραγανά και το τυρί να λιώσει, περίπου 1 λεπτό. Σερβίρετε τη σούπα σε 6 μπολ και προσθέτετε από πάνω τα κρουτόν.

Γαρνίρετε με επιπλέον θυμάρι και πιπέρι, αν το επιθυμείτε.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να χρησιμοποιήσω λάχανο διαφορετικής ποικιλίας;

Φυσικά. Μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε το πράσινο λάχανο με κόκκινο λάχανο, καθώς έχει την ίδια μορφή και γεύση, ή μπορείτε να επιλέξετε το πιο ήπιο σε γεύση λάχανο Σαβόι, το οποίο επίσης ταιριάζει σε αυτή τη συνταγή.

Πώς αποθηκεύω τη σούπα που έχει περισσέψει;