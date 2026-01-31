«Βιολάντα»: Δεν έχει βρεθεί το ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου – Οι καταγγελίες εργαζομένων και ο νέος κύκλος καταθέσεων

Την Δευτέρα (02/02) θα συνεχιστούν οι εκσκαφές στον χώρο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα 5 νεκρές εργαζόμενες, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης προπανίου στο έδαφος. Έως τότε, το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, ωστόσο οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποδοθούν ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση, αλλά και να εντοπιστεί το ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου.

Η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις: Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

Το υπόγειο – «φάντασμα»

Σε νέες αποκαλύψεις προχώρησε το enikos.gr την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σχετικά με τον μεγάλο υπόγειο χώρο στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας, δημοσιοποιώντας επίσημα έγγραφα που είχαν κατατεθεί από την ίδια την εταιρεία στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα οποία δεν αποτυπώνεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, στοιχείο που θέτει κρίσιμα ερωτήματα στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Μεταξύ άλλων, το enikos.gr έφερε στο φως το διάγραμμα κάλυψης, που κατατέθηκε ηλεκτρονικά εντός του 2025 στο πλαίσιο των δικαιολογητικών για την «αναθεώρηση της 29/2018 έντυπης οικοδομικής άδειας, ως προς τη δημιουργία κλειστού εξωτερικού διαδρόμου σε υπάρχον μπαζωμένο εξώστη και στέγαση υποσταθμού μέσης τάσης-αποθήκης», στο οποίο, όπως προκύπτει από τα έγγραφα, δεν αποτυπώνεται υπόγειος χώρος στις τομές του κτιρίου.

Έκτος από το διάγραμμα κάλυψης, το φως είδε και το τοπογραφικό διάγραμμα της επιχείρησης, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Ούτε στο έγγραφο αυτό καταγράφεται η ύπαρξη υπόγειου χώρου, ενώ δεν φαίνεται να καταγράφεται ούτε στις άδειες δόμησης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε κάνει από το 2019 συστάσεις για τις δεξαμενές

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (29/1) το enikos.gr αποκάλυψε πως σε αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019 από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις που αφορούσαν την χωροθέτηση των δύο υπόγειων και δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου.

Παρά τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, η Περιφέρεια, είχε προχωρήσει στη χορήγηση συνέχισης άδειας λειτουργίας, θέτοντας προθεσμία για τεχνική ανασυγκρότηση και επανατοποθέτηση των δεξαμενών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι καταγγελίες εργαζομένων για οσμή θείου

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στον ΑΝΤ1, από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι το τελευταίο διάστημα πριν από το δυστύχημα πολλοί εργαζόμενοι αντιλαμβάνονταν έντονη μυρωδιά θείου στους χώρους εργασίας. Άλλοι μιλούν για περίοδο ενός μήνα και άλλοι για αρκετούς μήνες.

Όπως ανέφεραν πηγές της επιχείρησης, οι σωλήνες που οδηγούν το αέριο μέσα στο κτίριο, και ειδικότερα στο κτίριο 2 όπου «τινάχθηκε» στον αέρα, φαίνεται ότι ελέγχθηκαν μετά την κακοκαιρία Daniel, χωρίς να έχουν εντοπιστεί ίχνη διάβρωσης.

«Να σημειώσουμε ότι η εξαγωγή του σωλήνα την Δευτέρα, έχει σχέση με την εντολή που έχει δώσει η εισαγγελέας Τρικάλων, ώστε να βρεθεί το ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή του αερίου. Έχουν εντοπιστεί διάφορες τρύπες, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί το σημείο» ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου.

Παράλληλα, σχετικά με τις καταγγελίες εργαζομένων για οσμή θείου στον χώρο, ο ίδιος ανέφερε: «Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εργάτης είπε σε συνάδελφό του -και όχι στον υπεύθυνο ασφαλείας- για το πρόβλημα αυτό, ενώ μία εργάτρια είπε ότι μύριζαν οι τουαλέτες, και φαίνεται πως για αυτό είχε επιληφθεί ο ιδιοκτήτης. Φαίνεται πως πήγαν άνθρωποι της επιχείρησης και έριξαν νερό στα σιφώνια, και δεν υπήρχε πλέον οσμή, και για αυτό επαναπαύθηκαν, και δεν έκαναν ό,τι άλλο έπρεπε.

Δηλαδή να μετρήσουν στον αέρα, εάν υπήρχε θείο που είχε σχέση με προπάνιο. Το βάθος της γνώσης του ιδιοκτήτη παίζει ρόλο στην διατύπωση της κατηγορίας. Εάν αποδειχθεί ότι είχε ενημερωθεί από τον τεχνικό ασφαλείας, τότε οι ευθύνες είναι βαρύτερες. Εάν όχι, τότε το βάρος πέφτει στον τεχνικό ασφαλείας».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Star, ενώπιον των Αρχών αναμένεται να βρεθούν όλοι όσοι έχουν βάλει την υπογραφή τους σε ελέγχους και μελέτες για το εργοστάσιο Βιολάντα.

«Διακινούνται στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες» – Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (31/01) η εταιρεία «Βιολάντα», η μπισκοτοβιομηχανία όπου έχασαν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» σημειώνεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».