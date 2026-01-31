Αττική: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να κινείται με το αυτοκίνητό του πάνω σε σιδηροδρομική γραμμή επί 300 μέτρα

Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία του 29χρονου μπασκετμπολίστα, ο οποίος σήμερα (31/01) το πρωί, μπήκε με το όχημά του σε γραμμές τρένου, κινούμενος επί αυτών για 300 μέτρα, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ο συλληφθείς είναι μπασκετμπολίστας αμερικανικής καταγωγής της Α2.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Alpha, φαίνεται ο 29χρονος, στις 06:00 το πρωί να κινείται στην Ιερά Οδό, όπου αντί να μπει στον δρόμο της Κωνσταντινουπόλεως, εκείνος εισήλθε στις γραμμές του ΟΣΕ, και κατευθυνόταν προς τον σταθμό Λαρίσης.

Επιπρόσθετα, έπειτα από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου, η Hellenic Train με ανακοίνωσή της, τόνιζε πως λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονταν και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού».