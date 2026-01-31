Αττική: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να κινείται με το αυτοκίνητό του πάνω σε σιδηροδρομική γραμμή επί 300 μέτρα

  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει 29χρονο μπασκετμπολίστα να εισέρχεται με το όχημά του σε γραμμές τρένου, κινούμενος επί αυτών για 300 μέτρα, προκαλώντας παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου.
  • Ο συλληφθείς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν κατείχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.
  • Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της αμαξοστοιχίας IC50 κατά 63 λεπτά, καθώς και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού.
Αττική: Βίντεο με τον μεθυσμένο μπασκετμπολίστα να κινείται με το αυτοκίνητό του πάνω σε σιδηροδρομική γραμμή επί 300 μέτρα

Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία του 29χρονου μπασκετμπολίστα, ο οποίος σήμερα (31/01) το πρωί, μπήκε με το όχημά του σε γραμμές τρένου, κινούμενος επί αυτών για 300 μέτρα, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, ο συλληφθείς είναι μπασκετμπολίστας αμερικανικής καταγωγής της Α2.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Alpha, φαίνεται ο 29χρονος, στις 06:00 το πρωί να κινείται στην Ιερά Οδό, όπου αντί να μπει στον δρόμο της Κωνσταντινουπόλεως, εκείνος εισήλθε στις γραμμές του ΟΣΕ, και κατευθυνόταν προς τον σταθμό Λαρίσης.

 

Επιπρόσθετα, έπειτα  από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου, η Hellenic Train με ανακοίνωσή της, τόνιζε πως λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονταν και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού».

 

23:17 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων – Θα «χτυπήσει» σε δύο φάσεις στην Αττική, νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (31/01) νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σύμφωνα...
23:02 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Δεν έχει βρεθεί το ακριβές σημείο από όπου ξεκίνησε η διαρροή αερίου – Οι καταγγελίες εργαζομένων και ο νέος κύκλος καταθέσεων

Την Δευτέρα (02/02) θα συνεχιστούν οι εκσκαφές στον χώρο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ό...
22:59 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Διπλό χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια του μπασκετμπολίστα που πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα – Είχε σκοτωθεί σε τροχαίο ο αδελφός του

Πένθος επικρατεί στη Στυλίδα για την απώλεια του Παναγιώτη Κρέτση, που «έφυγε» από τη ζωή κατά...
22:45 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για Θεσσαλία, Σποράδες, Ημαθία και Πιερία

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, έλαβαν το βράδυ του Σαββάτου, στα κινητά τους τηλέφωνα, ...
