Ημαθία: Υπό έλεγχο φωτιά σε πολυκατοικία – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος, ζημιές σε 4 διαμερίσματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ημαθία: Υπό έλεγχο φωτιά σε πολυκατοικία – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος, ζημιές σε 4 διαμερίσματα

Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (31/01) σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα και επεκτάθηκε, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τέσσερα διαμερίσματα της ίδιας οικοδομής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 16 πυροσβέστες, έξι οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν από το κλιμακοστάσιο έναν ηλικιωμένο άνδρα με αναπνευστικά προβλήματα, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

ΠΟΜΙΔΑ: Οι βασικοί στόχοι για το 2026 – Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ Ηράκλειο – Χανιά – Κίσσαμος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
22:06 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για 4 περιοχές της χώρας – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακέ...
21:13 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Σοκ στην Ορεστιάδα: Νεκρός σε χωράφια εντοπίστηκε 48χρονος – Αγνοούνταν από τις 17 Ιανουαρίου

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου Χρήστου Μαντίδη, τα ίχνη του ...
20:38 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Βάρη: «Πνιγμένα» στη λάσπη τα σπίτια 10 ημέρες μετά τις πλημμύρες – «Δεν έχω θέρμανση, δεν έχω ρεύμα, πού θα τα βρω τα λεφτά;»

Δέκα ημέρες μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τα νότια προάστια της Αττικής, αρκετά σπίτια στην Β...
20:22 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ένταση και προσαγωγές ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Ένταση και προσαγωγές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/01) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα