Σοκ στην Ορεστιάδα: Νεκρός σε χωράφια εντοπίστηκε 48χρονος – Αγνοούνταν από τις 17 Ιανουαρίου

  • Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου Χρήστου Μαντίδη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 17 Ιανουαρίου στον Πύργο Ορεστιάδας.
  • Ο άτυχος 48χρονος εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από 14 ημέρες, σε χωράφια ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια, από κάτοικο κυνηγό της περιοχής.
  • Το σώμα του βρέθηκε σε δύσβατο σημείο, ενώ οι πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου Χρήστου Μαντίδη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 17 Ιανουαρίου, από τον Πύργο Ορεστιάδας, όπου διέμενε.

Η αδελφή του, είχε αναφέρει πως με το μηχανάκι του φαίνεται πως κινήθηκε μέσω Λεπτής και Παταγής, προς το Σιτοχώρι, όπου πήγαινε να συναντήσει κάποιον.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, τελικά ο 48χρονος εντοπίστηκε έπειτα από 14 ημέρες νεκρός, σε χωράφια, ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια. Το άψυχο σώμα του εντόπισε κάτοικος κυνηγός της περιοχης που είχε βγει βόλτα με τα σκυλιά του.

Βρισκόταν σε δύσβατο σημείο, μακριά απο τον επαρχιακό δρόμο κάτι που μάλλον δείχνει ότι έχασε τον προσανατολισμό του.

Οι πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, σύμφωνα με το ίδιο τοπικό μέσο, αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να γίνουν γνωστά από τη νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη.

