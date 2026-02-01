Τραγωδία στη Νάουσα: Νεκρός 61χρονος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του

Ένας 61χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός σήμερα (1/2) το πρωί στη Νάουσα της Ημαθίας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στο σπίτι του.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία.
Το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.
