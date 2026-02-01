Καρχαρίας κατασπάραξε 13χρονο – Είχε φύγει κρυφά από το σπίτι του για να κολυμπήσει

Φωτογραφία: Unsplash

Ένα 13χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του ύστερα από φρικτή επίθεση καρχαρία σε δημοφιλή τουριστική παραλία της Βραζιλίας. Ο έφηβος —που ταυτοποιήθηκε ως Ντέιβσον Ρότσα Ντάντας— κολυμπούσε στην παραλία Del Chifre, κοντά στην πόλη Ρεσίφε, το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντάντας δέχτηκε δάγκωμα από καρχαρία στον δεξιό μηρό και στη συνέχεια υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, όπως δήλωσε ο θεράπων ιατρός του, Λέβι Ντάλτον, σύμφωνα με το UOL Notícias Brasil.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Tricentenário στο Μπάιρο Νόβο μετά την επίθεση, αλλά είχε ήδη καταλήξει μέχρι τη στιγμή που έφτασε εκεί. Η ξαδέρφη του εφήβου, Λίντια Εμανουέλε, δήλωσε στο τοπικό δίκτυο TV Globo ότι ο Ντάντας ανασύρθηκε από το νερό από τους φίλους του αμέσως μετά την επίθεση.

«[Ο καρχαρίας] έφαγε σχεδόν ολόκληρο το πόδι του. Καλέσαμε ασθενοφόρο, αλλά δεν έφτασε εγκαίρως», δήλωσε η Εμανουέλε στο σταθμό.

«Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να τον επαναφέρουμε», είπε ο Δρ. Ντάλτον στους δημοσιογράφους. «Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλά για εκείνον». Ο γιατρός σημείωσε ότι ο έφηβος έφερε ένα «ιδιαίτερα εκτεταμένο τραύμα σε αρτηρία του κάτω άκρου» και πιθανότατα έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού» — γεγονός που οδήγησε τελικά στον θάνατό του.

Σύμφωνα με το G1, ο Ντάντας έπαιζε με φίλους του στον ωκεανό πριν από την επίθεση, έχοντας φύγει από το σπίτι του χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του.

14:27 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

13:55 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

13:15 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

12:33 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα