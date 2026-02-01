Ναταλία Γερμανού: Η αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Πρέκα για τις… «βρώμικες μπουγάδες» – «Κάτι θα κάνω με το πλυντήριό μου»

Σύνοψη από το

  • Η Ναταλία Γερμανού απάντησε με χιούμορ στο αιχμηρό σχόλιο του Αντώνη Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες», δηλώνοντας: «Κάτι θα κάνω με το πλυντήριό μου».
  • Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν ένιωσε «βασίλισσα» της τηλεόρασης, καθώς «πάντα άκουγα άλλες να έχουν αυτόν τον τίτλο».
  • Αναφορικά με το συμβόλαιό της με τον Alpha, τόνισε πως δεν έχει ζητήσει δεύτερη εκπομπή, καθώς «μου φτάνει και μου περισσεύει» αυτό που κάνει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Ναταλία Γερμανού
Φωτογραφία: Instagram/natalia_germanou

Στο αιχμηρό σχόλιο του Αντώνη Πρέκα απάντησε η Ναταλία Γερμανού, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο συμβόλαιό της με τον Alpha και τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Ο δημοσιογράφος είχε πει, αναφερόμενος στην παρουσιάστρια, «να προσέχει όταν βάζει πλυντήριο γιατί οι μπουγάδες της βρωμάνε, και ίσως αυτό να έχει κοστίσει. Ο τρόπος δηλαδή που θέλησε να ξεπλύνει αυτούς που θεωρεί φίλους»

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιους φίλους εννοεί. Θεωρώ ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός από εμάς που εκτιθέμεθα στην τηλεόραση να λέει ό,τι θέλει. Κάτι θα εννοεί, κάτι θα τον ενόχλησε. Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριο, να βάζω πιο πολύ μαλακτικό, κάτι θα κάνω με το πλυντήριό μου», απάντησε με χιούμορ η Ναταλία Γερμανού.

Αναφερόμενη στην εικόνα που συχνά συνοδεύει το όνομά της όλα αυτά τα χρόνια, η Ναταλία Γερμανού ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν ένιωσε «βασίλισσα» της τηλεόρασης. «Δεν έχω νιώσει βασίλισσα, ίσως γιατί πάντα άκουγα άλλες να έχουν αυτόν τον τίτλο. Οπότε εγώ δεν πρόλαβα να γίνω ούτε πριγκίπισσα. Μετά πέρασαν τα χρόνια οπότε αυτός ο τίτλος ταιριάζει σε πιο νεαρές κοπέλες», είπε με νόημα.

«Η χρονιά είναι ασταθής και πολύ δύσκολη, όπως ήταν και η περσινή. Φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο στην τηλεόραση μάς περιμένουν εκπλήξεις όλους», ανέφερε επίσης σχετικά με τη φετινή σεζόν.

Όσον αφορά το συμβόλαιό της με τον Alpha, ξεκαθάρισε:

«Στο συμβόλαιό μου δεν έχω ζητήσει δεύτερη εκπομπή. Αφορά καθαρά και μόνο την παρουσίαση του “Καλύτερα δε γίνεται” και όλα αυτά τα έχουμε αφήσει ανοιχτά σε συζήτηση. Αν προκύψει κάτι, δεν είναι απαραίτητο να είναι βραδινό, μπορεί να είναι ένα τηλεπαιχνίδι, οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω βλέψεις να κάνω ακόμη πέρα από αυτό που κάνω. Μου φτάνει και μου περισσεύει», τόνισε.

«Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Λιάγκα και να βγάζαμε και μια πολύ ωραία εκπομπή σε οποιαδήποτε ζώνη», ανέφερε σε άλλο σημείο.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρασί, μπύρα και κέτσαπ: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τη σύνδεση τους με καρκίνο

Φάτε σαν τους Βίκινγκς: Ποια είναι η σκανδιναβική διατροφή που μειώνει το λίπος στο συκώτι και ρυθμίζει το σάκχαρο

Έρχεται η real time παρακολούθηση του ΦΠΑ: Αύριο αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων, ποιοι θα λάβου...

ΥΠΕΝ: Τα επόμενα ορόσημα για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και το πλεονέκτημα για την Ελλάδα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
13:47 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Άγιος Έρωτας: Ο πατέρας Νικόλαος και η Χλόη παραδίνονται στον έρωτα – ‘Ολες οι εξελίξεις

Καταιγιστικές εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα στον «Άγιο έρωτα». Η Αναστασία και ο Χάρης αποφασ...
13:21 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews. Η Τσικνοπέμπτη, στις 12 Φεβρουαρίου,...
10:08 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
08:36 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα συνειδητοποιεί ότι η Άντζελα έχει συναισθήματα για τον Γρηγόρη.

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου στις ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα