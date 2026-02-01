Ναταλία Γερμανού: Η αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Πρέκα για τις… «βρώμικες μπουγάδες» – «Κάτι θα κάνω με το πλυντήριό μου»

Στο αιχμηρό σχόλιο του Αντώνη Πρέκα απάντησε η Ναταλία Γερμανού, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στο συμβόλαιό της με τον Alpha και τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Ο δημοσιογράφος είχε πει, αναφερόμενος στην παρουσιάστρια, «να προσέχει όταν βάζει πλυντήριο γιατί οι μπουγάδες της βρωμάνε, και ίσως αυτό να έχει κοστίσει. Ο τρόπος δηλαδή που θέλησε να ξεπλύνει αυτούς που θεωρεί φίλους»

«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιους φίλους εννοεί. Θεωρώ ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός από εμάς που εκτιθέμεθα στην τηλεόραση να λέει ό,τι θέλει. Κάτι θα εννοεί, κάτι θα τον ενόχλησε. Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριο, να βάζω πιο πολύ μαλακτικό, κάτι θα κάνω με το πλυντήριό μου», απάντησε με χιούμορ η Ναταλία Γερμανού.

Αναφερόμενη στην εικόνα που συχνά συνοδεύει το όνομά της όλα αυτά τα χρόνια, η Ναταλία Γερμανού ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν ένιωσε «βασίλισσα» της τηλεόρασης. «Δεν έχω νιώσει βασίλισσα, ίσως γιατί πάντα άκουγα άλλες να έχουν αυτόν τον τίτλο. Οπότε εγώ δεν πρόλαβα να γίνω ούτε πριγκίπισσα. Μετά πέρασαν τα χρόνια οπότε αυτός ο τίτλος ταιριάζει σε πιο νεαρές κοπέλες», είπε με νόημα.

«Η χρονιά είναι ασταθής και πολύ δύσκολη, όπως ήταν και η περσινή. Φαντάζομαι ότι κάθε χρόνο στην τηλεόραση μάς περιμένουν εκπλήξεις όλους», ανέφερε επίσης σχετικά με τη φετινή σεζόν.

Όσον αφορά το συμβόλαιό της με τον Alpha, ξεκαθάρισε:

«Στο συμβόλαιό μου δεν έχω ζητήσει δεύτερη εκπομπή. Αφορά καθαρά και μόνο την παρουσίαση του “Καλύτερα δε γίνεται” και όλα αυτά τα έχουμε αφήσει ανοιχτά σε συζήτηση. Αν προκύψει κάτι, δεν είναι απαραίτητο να είναι βραδινό, μπορεί να είναι ένα τηλεπαιχνίδι, οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω βλέψεις να κάνω ακόμη πέρα από αυτό που κάνω. Μου φτάνει και μου περισσεύει», τόνισε.

«Θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Λιάγκα και να βγάζαμε και μια πολύ ωραία εκπομπή σε οποιαδήποτε ζώνη», ανέφερε σε άλλο σημείο.