Αττική: Συμμορία λήστευε ανήλικους με την απειλή μαχαιριού – Συνελήφθη ένας 20χρονος στον Άγιο Δημήτριο, αναζητούνται 2 συνεργοί 

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. απογευματινές ώρες της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου 20χρονος αλλοδαπός, μέλος συμμορίας, που διέπραττε ληστείες σε βάρος ανηλίκων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων, η δράση της συμμορίας χρονολογείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργούς του, δύο από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, προσέγγιζαν ανηλίκους και με την απειλή μαχαιριού ή τη χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα ή αλυσίδες, τις οποίες στη συνέχεια ο 20χρονος διοχέτευε έναντι του ποσό του 700 την κάθε μία.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις ληστειών, στις περιοχές των Αγίων Αναργύρων, της Ηλιούπολης, του Ελληνικού, του Αγίου Δημητρίου, της Αργυρούπολης, του Ιλίου και των Αχαρνών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.