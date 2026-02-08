Εκλογές στην Ιαπωνία με προσωπικό στοίχημα της πρωθυπουργού Τακαΐτσι – «Αυτοδυναμία ή παραιτούμαι»

  • Οι κάλπες άνοιξαν στην Ιαπωνία υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) να οδεύει προς εκλογικό θρίαμβο και την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι στο επίκεντρο.
  • Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι προκήρυξε εκλογές μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, θέτοντας σαφές πολιτικό στοίχημα, καθώς έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί εάν το LDP δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία.
  • Η δημοτικότητα της Σαναέ Τακαΐτσι παραμένει υψηλή, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να της παρέχει «Πλήρη και Ολοκληρωτική Υποστήριξη», ενώ η αντιπολίτευση σχημάτισε την Κεντρώα Μεταρρυθμιστική Συμμαχία.
Εκλογές στην Ιαπωνία με προσωπικό στοίχημα της πρωθυπουργού Τακαΐτσι – «Αυτοδυναμία ή παραιτούμαι»
(Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP) / To go with AFP story Japan-politics-diplomacy-vote-youth, FOCUS by Tomohiro Osaki

Οι κάλπες άνοιξαν στην Ιαπωνία υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς οι σφοδρές χιονοπτώσεις δυσχεραίνουν την προσέλευση των ψηφοφόρων. Οι δημοσκόποι καταγράφουν ήδη τα πρώτα δεδομένα, ενώ όλα δείχνουν ότι το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) οδεύει προς εκλογικό θρίαμβο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η 64χρονη συντηρητική πολιτικός Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία στις 21 Οκτωβρίου έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

Στόχος η αυτοδυναμία και το πολιτικό στοίχημα

Το LDP επιδιώκει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αριθμεί 465 έδρες. Το κόμμα, που κυβερνά σχεδόν αδιάλειπτα από το 1955, απώλεσε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του ιαπωνικού κοινοβουλίου στις εκλογές του 2024 και του 2025. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι προκήρυξε εκλογές μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, θέτοντας σαφές πολιτικό στοίχημα, καθώς έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί εάν το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΛΚ) δεν καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Δημοσκοπήσεις, συμμαχίες και διεθνής στήριξη

Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 20:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας). Η δημοτικότητα της Σαναέ Τακαΐτσι παραμένει υψηλή στις δημοσκοπήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιγράφεται ως φαινόμενο «Σαναμανία». Παράλληλα, δεδομένη θεωρείται η υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την ευλόγησε με την «Πλήρη και Ολοκληρωτική Υποστήριξή» του. Στον αντίποδα, το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα (CDP), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, και το Komeito, πρώην εταίρος του LDP, ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγκρότησαν την Κεντρώα Μεταρρυθμιστική Συμμαχία (CRA), ωστόσο η έκβαση του εγχειρήματος προβλέπεται δυσοίωνη.

Πηγή: CNN

