Η τραγωδία της Θύρας 7: Η στιγμή που «πάγωσε» ο χρόνος – Πώς ο θρίαμβος βάφτηκε με αίμα σε λίγα λεπτά

  • Ο ποδοσφαιρικός θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ με 6-0 μετατράπηκε σε τραγωδία στις 8 Φεβρουαρίου 1981, όταν 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Θύρα 7 του σταδίου Καραϊσκάκη. Το γεγονός καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη απώλεια ανθρώπινων ζωών στην ιστορία των ελληνικών γηπέδων.
  • Η τραγωδία εκδηλώθηκε όταν φίλαθλοι παραπάτησαν στις σκάλες εξόδου, με όσους ακολουθούσαν να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Ο ημικυκλικός διάδρομος εξόδου και τα μισάνοιχτα τουρνικέ συνέβαλαν στον έντονο συνωστισμό και την έλλειψη ορατότητας.
  • Η μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 παραμένει ζωντανή, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις άδικες απώλειες νέων ανθρώπων. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός και ο Δήμος Πειραιά τελούν μνημόσυνο στον χώρο, ώστε η αποφράδα εκείνη ημέρα να μην ξεχαστεί ποτέ.
Ο ποδοσφαιρικός θρίαμβος μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μεγάλη τραγωδία εκείνη την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 1981, στον Πειραιά, όπου 21 άνθρωποι πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο. Το μέγεθος της τραγωδίας ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και τα διεθνή ΜΜΕ παρουσίασαν εκτενώς το γεγονός, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απώλεια ανθρώπινων ζωών στην ιστορία των ελληνικών γηπέδων.

Λίγο νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί ο αγώνας Ολυμπιακού – ΑΕΚ, με τους «ερυθρόλευκους» να κυριαρχούν με σκορ 6-0. Οι γηπεδούχοι βρίσκονταν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι φιλοξενούμενοι ακολουθούσαν σε απόσταση δύο βαθμών, σε ένα πρωτάθλημα που βρισκόταν στην 20ή αγωνιστική.

Η κίνηση στη Θύρα 7 και η αρχή του κακού

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη, με τη Θύρα 7 να ζει ακόμη μία έντονη ποδοσφαιρική βραδιά. Οι οπαδοί κατέβηκαν από τα διαζώματα και μπήκαν στον διάδρομο που οδηγούσε στις σκάλες εξόδου, σε μια διαδικασία που εξελίχθηκε γρήγορα σε επικίνδυνη συνθήκη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Για την ιστορία, οι ομάδες παρατάχθηκαν με τις ακόλουθες συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Σαργκάνης, Κυράστας, Βαμβακούλας, Παπαδόπουλος, Νοβοσέλατς, Κουσουλάκης, Περσίας, Νικολούδης, Αναστόπουλος, Ορφανός, Γαλάκος.

Α.Ε.Κ.: Οικονομόπουλος, Αρδίζογλου, Μανωλάς, Καραβίτης, Παραπραστανίτης, Θώδης, Βλάχος, Ελευθεράκης, Κώττης, Μπάγεβιτς, Μαύρος.

Ο διάδρομος εξόδου και η έλλειψη ορατότητας

Ο διάδρομος εξόδου κάτω από τις κερκίδες δεν ήταν ευθύς, αλλά ακολουθούσε ημικυκλική πορεία, σύμφωνα με τη δομή του γηπέδου στα πέταλα. Η διαμόρφωση αυτή δεν επέτρεπε στους φιλάθλους να έχουν ορατότητα για όσα συνέβαιναν μπροστά τους, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Η μοιραία αλληλουχία γεγονότων

Το κακό εκδηλώθηκε όταν κάποιοι φίλαθλοι παραπάτησαν στις σκάλες και έπεσαν. Όσοι ακολουθούσαν, χωρίς να βλέπουν τι συνέβαινε μπροστά, έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλο, καταπλακώνοντας και ποδοπατώντας όσους βρίσκονταν ήδη στο έδαφος.

Τα τουρνικέ και ο συνωστισμός

Στην είσοδο της Θύρας υπήρχαν τα τουρνικέ, τα περιστρεφόμενα σημεία ελέγχου εισιτηρίων για την είσοδο των φιλάθλων. Σύμφωνα με όσα είχαν αναφερθεί, τα τουρνικέ ήταν μισάνοιχτα στο τέλος του αγώνα, με αποτέλεσμα η ροή εξόδου να μην αντιστοιχεί στη ροή προσέλευσης και να δημιουργηθεί έντονος συνωστισμός.

Ο απολογισμός της τραγωδίας

Ο απολογισμός ήταν 21 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, σε μια τραγωδία που σημάδεψε για πάντα το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τα θύματα της Θύρας 7

  • Παναγιώτης Τουμανίδης (14 ετών)
  • Κώστας Σκλαβούνης (16 ετών)
  • Ηλίας Παναγούλης (17 ετών)
  • Γεράσιμος Αμίτσης (18 ετών)
  • Γιάννης Κανελλόπουλος (18 ετών)
  • Σπύρος Λεωνιδάκης (18 ετών)
  • Γιάννης Σπηλιόπουλος (19 ετών)
  • Νίκος Φίλος (19 ετών)
  • Γιάννης Διαλυνάς (20 ετών)
  • Βασίλης Μάχας (20 ετών)
  • Ευστράτιος Λούπος (20 ετών)
  • Μιχάλης Κωστόπουλος (21 ετών)
  • Ζωγραφούλα Χαϊρατίδου (23 ετών)
  • Σπύρος Ανδριώτης (24 ετών)
  • Κώστας Καρανικόλας (26 ετών)
  • Μιχάλης Μάρκου (27 ετών)
  • Κώστας Μπίλας (28 ετών)
  • Αναστάσιος Πιτσόλης (30 ετών)
  • Αντώνης Κουρουπάκης (34 ετών)
  • Χρήστος Χατζηγεωργίου (34 ετών)
  • Δημήτριος Αδαμόπουλος (40 ετών)

Η κινητοποίηση και το σοκ στην κοινωνία

Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία σε ολόκληρη τη χώρα και συγκλόνισε την κοινή γνώμη. Οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν σε μεγάλη κινητοποίηση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να αποτρέψουν τη μεγαλύτερη τραγωδία που έχει καταγραφεί στα ελληνικά γήπεδα.

Προειδοποιήσεις που δεν αξιολογήθηκαν

Τα προηγούμενα χρόνια η αστυνομία είχε επισημάνει κατασκευαστικά λάθη στο γήπεδο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν πλημμελήματα και παραγράφηκαν λόγω της πενταετίας από την κατασκευή του. Μικρότερα περιστατικά με ελαφρούς τραυματισμούς είχαν σημειωθεί σε άλλες χρονικές στιγμές, χωρίς να αξιολογηθούν με τρόπο που να αποτρέψει τα χειρότερα.

Η δικαστική εξέλιξη

Μετά την τραγωδία, η δικαστική πορεία οδήγησε στο εδώλιο πέντε φύλακες και πέντε αστυνομικούς, που χαρακτηρίστηκαν ως «οι τελευταίοι τροχοί της αμάξης». Το 1984 οι αστυνομικοί αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών, ενώ οι φύλακες καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης δέκα ετών. Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το 1986, σε δεύτερο βαθμό, αθωώθηκαν.

Η μνήμη που παραμένει ζωντανή

Η τραγωδία της Θύρας 7 παραμένει σημείο αναφοράς για τις άδικες απώλειες νέων ανθρώπων. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός και ο Δήμος Πειραιά τελούν μνημόσυνο στον χώρο, ώστε η αποφράδα εκείνη ημέρα να μην ξεχαστεί ποτέ.

