Τροπικός κυκλώνας Μίτσελ: Ενισχύθηκε σε κατηγορία 3 και πλησιάζει στην Αυστραλία με ριπές ανέμου 195 χλμ/ώρα

Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ ενισχύθηκε σήμερα, κατευθυνόμενος προς τις βορειοδυτικές ακτές της Αυστραλίας, εκεί όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος κόμβος εξαγωγής σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο, το Πορτ Χέντλαντ. Η πορεία του φαινομένου έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές της χώρας, καθώς απειλεί με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις την περιοχή της Πίλμπαρα στη Δυτική Αυστραλία.

Το Πορτ Χέντλαντ έκλεισε από το Σάββατο, όπως και τα κοντινά λιμάνια Ασμπέρτον, Κέιπ Πρέστον Γουέστ, Ντάμπιερ και Βαρέινους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές από το πέρασμα του κυκλώνα. Οι αρχές έδωσαν εντολή αναστολής των δραστηριοτήτων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, καθώς ο Μίτσελ πλησιάζει απειλητικά τη δυτική ακτή της χώρας.

Severe Tropical Cyclone Mitchell 🌀 has brought wind gusts of 163km/h so far to northwestern WA, and is expected to make landfall near Exmouth late on Sunday night, before tracking south. Full story: https://t.co/Ywb2DdvWNt pic.twitter.com/QIkb0dOmPX — Weatherzone (@weatherzone) February 8, 2026

Η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο κυκλώνας έχει ενισχυθεί σε «Κατηγορία 3» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ – Σίμσον, με ριπές ανέμου έως 195 χιλιομέτρων την ώρα. Όπως σημειώνει η υπηρεσία, κυκλώνες τέτοιας έντασης μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και διακοπές ηλεκτροδότησης σε μεγάλες περιοχές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο κυκλώνας Μίτσελ αναμένεται να αρχίσει να πλήττει τις παράκτιες περιοχές μεταξύ των κοινοτήτων Εξμάουθ και Όνσλοου μέσα στις επόμενες ώρες. Οι αρχές προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες «είναι πιθανό να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες στη δυτική ακτή της Πίλμπαρα».

With severe tropical cyclone #Mitchell still sitting well off the coast to our NE, the weather remains fairly uninteresting here in Onslow with only some occasional heavy rain squalls & winds gusting to about 40 knots At this stage we expect the system to pass to our north late… pic.twitter.com/hf0zh4wA2c — Jason H (AU) 🇦🇺 (@OreboundImages) February 8, 2026

Ο Μίτσελ παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς η έντασή του και η πορεία του προς τα κρίσιμα λιμάνια εξαγωγής μετάλλων αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και τις διεθνείς αγορές πρώτων υλών.