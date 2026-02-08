Τροπικός κυκλώνας Μίτσελ: Ενισχύθηκε σε κατηγορία 3 και πλησιάζει στην Αυστραλία με ριπές ανέμου 195 χλμ/ώρα

  Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ ενισχύθηκε σε «Κατηγορία 3» με ριπές ανέμου έως 195 χλμ/ώρα, κατευθυνόμενος προς τις βορειοδυτικές ακτές της Αυστραλίας και τον κόμβο εξαγωγής σιδηρομεταλλεύματος στο Πορτ Χέντλαντ.
  Το Πορτ Χέντλαντ και άλλα κοντινά λιμάνια έκλεισαν από το Σάββατο, με τις αρχές να έχουν δώσει εντολή αναστολής των δραστηριοτήτων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της δυτικής ακτής.
  Ο κυκλώνας αναμένεται να πλήξει τις παράκτιες περιοχές μεταξύ Εξμάουθ και Όνσλοου, με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις που «είναι πιθανό να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες».
Τροπικός κυκλώνας Μίτσελ: Ενισχύθηκε σε κατηγορία 3 και πλησιάζει στην Αυστραλία με ριπές ανέμου 195 χλμ/ώρα

Ο τροπικός κυκλώνας Μίτσελ ενισχύθηκε σήμερα, κατευθυνόμενος προς τις βορειοδυτικές ακτές της Αυστραλίας, εκεί όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος κόμβος εξαγωγής σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο, το Πορτ Χέντλαντ. Η πορεία του φαινομένου έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές της χώρας, καθώς απειλεί με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις την περιοχή της Πίλμπαρα στη Δυτική Αυστραλία.

Το Πορτ Χέντλαντ έκλεισε από το Σάββατο, όπως και τα κοντινά λιμάνια Ασμπέρτον, Κέιπ Πρέστον Γουέστ, Ντάμπιερ και Βαρέινους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές από το πέρασμα του κυκλώνα. Οι αρχές έδωσαν εντολή αναστολής των δραστηριοτήτων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, καθώς ο Μίτσελ πλησιάζει απειλητικά τη δυτική ακτή της χώρας.

Η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο κυκλώνας έχει ενισχυθεί σε «Κατηγορία 3» στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ – Σίμσον, με ριπές ανέμου έως 195 χιλιομέτρων την ώρα. Όπως σημειώνει η υπηρεσία, κυκλώνες τέτοιας έντασης μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και διακοπές ηλεκτροδότησης σε μεγάλες περιοχές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο κυκλώνας Μίτσελ αναμένεται να αρχίσει να πλήττει τις παράκτιες περιοχές μεταξύ των κοινοτήτων Εξμάουθ και Όνσλοου μέσα στις επόμενες ώρες. Οι αρχές προειδοποιούν για ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες «είναι πιθανό να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες στη δυτική ακτή της Πίλμπαρα».

Ο Μίτσελ παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, καθώς η έντασή του και η πορεία του προς τα κρίσιμα λιμάνια εξαγωγής μετάλλων αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και τις διεθνείς αγορές πρώτων υλών.

