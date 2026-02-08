Βουλευτικές εκλογές στην Ταϊλάνδη: Αμφίρροπη η αναμέτρηση για την επόμενη κυβέρνηση

Σύνοψη από το

  • Στην Ταϊλάνδη, πενήντα τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για βουλευτικές εκλογές και ένα δημοψήφισμα για την αντικατάσταση του συντάγματος του 2017.
  • Αν και το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκρότηση κυβέρνησης θα είναι δύσκολη, όπως συνέβη και το 2023.
  • Με την πολιτική αστάθεια να παραμένει έντονη, αναμένονται αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση και δύσκολες διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βουλευτικές εκλογές στην Ταϊλάνδη: Αμφίρροπη η αναμέτρηση για την επόμενη κυβέρνηση
(Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)

Πενήντα τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ταϊλάνδη και για δημοψήφισμα που αφορά την έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης, με βασικό ερώτημα αν η χώρα πρέπει να αντικαταστήσει το σύνταγμα του 2017, το οποίο συνέταξε ο στρατός. Η εκλογική διαδικασία συνδυάζει την ανάδειξη νέας Βουλής με μια κρίσιμη θεσμική απόφαση, γεγονός που ενισχύει το πολιτικό διακύβευμα.

Στο πολιτικό πεδίο, από τα περισσότερα από 50 κόμματα που συμμετέχουν, μόνο τρία διαθέτουν πανεθνική οργάνωση και ευρεία απήχηση, με στόχο την πλειοψηφία των 500 εκλεγμένων βουλευτών και την ανάδειξη του επόμενου πρωθυπουργού. Τα κόμματα αυτά είναι το Λαϊκό Κόμμα, το Bhumjaithai και το Pheu Thai, τα οποία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της εκλογικής μάχης.

Δεν αναμένεται οριστικός νικητής

Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP), διάδοχος του Move Forward Party (MFP) που διαλύθηκε με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου τον Αύγουστο του 2024, κατέγραψε προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Επικεφαλής του κόμματος είναι ο 38χρονος επιχειρηματίας Νάταπονγκ Ρουανγκπανιαγούτ, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας για εκλογική επικράτηση.

Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση νίκης του Λαϊκού Κόμματος, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκρότηση κυβέρνησης θα είναι δύσκολη, όπως είχε συμβεί και το 2023. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στους πολιτικούς συσχετισμούς και στις απαιτούμενες συνεργασίες εντός του Κοινοβουλίου.

Σημαντικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση διατηρούν και άλλες μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Το Pheu Thai, που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός Τάκσιν Σιναουάτρα, καθώς και το Bhumjaithai του απερχόμενου πρωθυπουργού Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ, αποτελούν βασικούς πόλους του πολιτικού σκηνικού.

Η πολιτική αστάθεια στο βασίλειο της Ταϊλάνδης παραμένει έντονη, καθώς ο Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ υπήρξε ο τρίτος επικεφαλής κυβέρνησης μέσα σε διάστημα δύο ετών. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τη δυσκολία διατήρησης σταθερής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, πολιτικοί αναλυτές αναμένουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση και δύσκολες διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ, Associated Press

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα