Βουλευτικές εκλογές στην Ταϊλάνδη: Αμφίρροπη η αναμέτρηση για την επόμενη κυβέρνηση

Πενήντα τρία εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στην Ταϊλάνδη και για δημοψήφισμα που αφορά την έναρξη της συνταγματικής αναθεώρησης, με βασικό ερώτημα αν η χώρα πρέπει να αντικαταστήσει το σύνταγμα του 2017, το οποίο συνέταξε ο στρατός. Η εκλογική διαδικασία συνδυάζει την ανάδειξη νέας Βουλής με μια κρίσιμη θεσμική απόφαση, γεγονός που ενισχύει το πολιτικό διακύβευμα.

Στο πολιτικό πεδίο, από τα περισσότερα από 50 κόμματα που συμμετέχουν, μόνο τρία διαθέτουν πανεθνική οργάνωση και ευρεία απήχηση, με στόχο την πλειοψηφία των 500 εκλεγμένων βουλευτών και την ανάδειξη του επόμενου πρωθυπουργού. Τα κόμματα αυτά είναι το Λαϊκό Κόμμα, το Bhumjaithai και το Pheu Thai, τα οποία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της εκλογικής μάχης.

Δεν αναμένεται οριστικός νικητής

Το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP), διάδοχος του Move Forward Party (MFP) που διαλύθηκε με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου τον Αύγουστο του 2024, κατέγραψε προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Επικεφαλής του κόμματος είναι ο 38χρονος επιχειρηματίας Νάταπονγκ Ρουανγκπανιαγούτ, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας για εκλογική επικράτηση.

Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση νίκης του Λαϊκού Κόμματος, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκρότηση κυβέρνησης θα είναι δύσκολη, όπως είχε συμβεί και το 2023. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στους πολιτικούς συσχετισμούς και στις απαιτούμενες συνεργασίες εντός του Κοινοβουλίου.

Σημαντικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση διατηρούν και άλλες μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Το Pheu Thai, που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός Τάκσιν Σιναουάτρα, καθώς και το Bhumjaithai του απερχόμενου πρωθυπουργού Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ, αποτελούν βασικούς πόλους του πολιτικού σκηνικού.

Η πολιτική αστάθεια στο βασίλειο της Ταϊλάνδης παραμένει έντονη, καθώς ο Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ υπήρξε ο τρίτος επικεφαλής κυβέρνησης μέσα σε διάστημα δύο ετών. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τη δυσκολία διατήρησης σταθερής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, πολιτικοί αναλυτές αναμένουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση και δύσκολες διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

