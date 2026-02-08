Μ. Χρυσοχοΐδης: Με 1.400 αστυνομικούς ενισχύονται οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής

Τη σταδιακή ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της Αττικής με περίπου 1.400 αστυνομικούς προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Σάββατο.

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, υπουργοόι, βουλευτές και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Οι πρώτοι 600 αστυνομικοί θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες και τα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής μέσα στην Ανοιξη και οι υπόλοιποι 800 αναμένεται να στελεχώσουν τις Διευθύνσεις μέχρι το Φθινόπωρο.

Προέχει η ασφάλεια των πολιτών

Ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι στόχος είναι «να ενισχύσουμε και το τελευταίο Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής. Όλα τα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων να είναι πλήρη, επαρκή σε προσωπικό και αξιότιμα. Τα Τ.Δ.Ε.Ε, με αξιέπαινους Αξιωματικούς και Στελέχη, καθημερινά εξιχνιάζουν πολύ σοβαρές υποθέσεις και έτσι, όλοι μαζί, είμαστε συντεταμένοι στον στόχο της ασφάλειας των πολιτών».

Επιπλέον, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι μετά τις επιτυχίες του 2025, για το 2026 «μια από τις προτεραιότητες της ηγεσίας αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των χιλιάδων αστυνομικών της Αττικής, που καθημερινά δίνουν μάχες για τη διαχείριση των πιο δύσκολων καταστάσεων και των πιο δύσκολων περιστατικών». Επιπλέον, σημείωσε πως, σε λίγες μέρες θα καταβληθεί το επίδομα διοίκησης σε όλους όσοι το δικαιούνται, βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.