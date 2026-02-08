Λάρισα: Συμπλοκή μεταξύ ατόμων σε πολυκατοικία – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

  • Μια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/2) σε πολυκατοικία στη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου από μαχαίρι στο χέρι.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές, με δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο, ενώ συνελήφθη ένα άτομο και κατασχέθηκε μαχαίρι.
  • Σύμφωνα με το larissanet.gr, στην συγκεκριμένη πολυκατοικία διαμένουν σε διαμέρισμα ανήλικοι πρόσφυγες, στο πλαίσιο προγράμματος φιλοξενίας.
Μια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/2) σε πολυκατοικία στη Λάρισα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου από μαχαίρι, την επέμβαση της Αστυνομίας, τη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο και τη σύλληψη ενός ατόμου, ενώ στο σημείο κατασχέθηκε μαχαίρι.

Πώς σημειώθηκε το επεισόδιο

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε επί της οδού Παπακυριαζή στην πόλη της Λάρισας, όταν νεαρά άτομα ενεπλάκησαν σε συμπλοκή εντός της πολυκατοικίας. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο φέρει τραύμα στο χέρι από μαχαίρι, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Ο νεαρός κατέβηκε από την πολυκατοικία φωνάζοντας βοήθεια, με αποτέλεσμα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάσουν στη συνέχεια στο σημείο. Οι Αρχές ανέλαβαν τον έλεγχο της κατάστασης, ενώ το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρείχε τις πρώτες ενέργειες στον τραυματία.

Διακομιδή στο νοσοκομείο και σύλληψη

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο στο πλαίσιο της υπόθεσης. Παράλληλα, οι Αρχές κατέσχεσαν ένα μαχαίρι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την πολυκατοικία

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στην συγκεκριμένη πολυκατοικία διαμένουν σε διαμέρισμα ανήλικοι πρόσφυγες, στο πλαίσιο προγράμματος φιλοξενίας, στοιχείο που επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα.

18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

