Ελευσίνα: Φωτιά σε εργοστάσιο με μεταλλικές κατασκευές – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ελευσίνα, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο με μεταλλικές κατασκευές.
Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα συνδρομή στην προσπάθεια παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Ελευσίνα Αττικής. Επιχειρούν 30 #πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 8, 2026