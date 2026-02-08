Ελευσίνα: Φωτιά σε εργοστάσιο με μεταλλικές κατασκευές – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ελευσίνα, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο με μεταλλικές κατασκευές.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα συνδρομή στην προσπάθεια παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.