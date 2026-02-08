Ελευσίνα: Φωτιά σε εργοστάσιο με μεταλλικές κατασκευές – Συναγερμός στην πυροσβεστική

  Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ελευσίνα, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο με μεταλλικές κατασκευές.
  Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα.
  Παράλληλα, συνδρομή στην προσπάθεια κατάσβεσης παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ελευσίνα, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο με μεταλλικές κατασκευές.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση καθώς στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα συνδρομή στην προσπάθεια παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

