Πορτογαλία: Σήμερα ο β’ γύρος των προεδρικών εκλογών με φόντο τις πλημμύρες – Φαβορί ο Σοσιαλιστής υποψήφιος

Με τη χώρα να μετρά ακόμα τις πληγές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, η Πορτογαλία οδηγείται σήμερα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, από τον οποίο θα προκύψει ο διάδοχος του συντηρητικού προέδρου Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα. Υπενθυμίζεται πως η καταιγίδα «Λεονάρντο», στην Πορτογαλία, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 1 θάνατο, ενώ οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους.

Περίπου 11 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 19.00 (τοπική ώρα, 21.00 ώρα Ελλάδας), ενώ στα νησιά των Αζορών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης δυτικότερα, η διαδικασία θα παραταθεί για ακόμη μία ώρα.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας διαθέτει αξιοσημείωτες θεσμικές αρμοδιότητες, όπως το δικαίωμα άσκησης βέτο σε νομοσχέδια, τη δυνατότητα διάλυσης του κοινοβουλίου και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ως σαφές φαβορί τον 77χρονο Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, υποψήφιο του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS), ο οποίος εκτιμάται ότι μπορεί να συγκεντρώσει περίπου τα δύο τρίτα των ψήφων.

Ο αντίπαλός του, ο δεξιός λαϊκιστής Αντρέ Βεντούρα, φέρεται να κινείται κοντά στο 34%.

Στον πρώτο γύρο, που πραγματοποιήθηκε πριν από τρεις εβδομάδες, ο Σεγκούρο ήρθε πρώτος με ποσοστό 31%, χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία.

Η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο αναμένεται μειωμένη, καθώς οι ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την Πορτογαλία και περιοχές της Ισπανίας προκάλεσαν πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Μόνο λίγοι δήμοι έκαναν χρήση της δυνατότητας αναβολής της ψηφοφορίας για μία εβδομάδα, λόγω των εκτεταμένων ζημιών.

Ο νέος πρόεδρος αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος βρίσκεται στο ανώτατο αξίωμα από το 2016.