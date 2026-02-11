Αιφνιδιαστικός «μίνι» ανασχηματισμός από Ερντογάν λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Έδιωξε τον αρμόδιο για μετανάστευση

Enikos Newsroom

διεθνή

Αιφνιδιαστικός «μίνι» ανασχηματισμός από Ερντογάν λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Έδιωξε τον αρμόδιο για μετανάστευση

Σε έναν αιφνιδιαστικό, νυχτερινό, «μίνι» ανασχηματισμό προχώρησε ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες πριν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλάζοντας δυο υπουργούς του.

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Ραντεβού στην Άγκυρα με στόχο να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας – Η ατζέντα, οι προσδοκίες και οι στόχοι των δύο πλευρών

Οι αλλαγές στο τουρκικό υπουργικό σχήμα ανακοινώθηκαν μέσω απόφασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκίας και αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου ο μέχρι πρότινος υπουργός Γιλμάζ Τουντς, αντικαταστάθηκε από τον μέχρι πρότινος εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ, και το υπουργείο Εσωτερικών, όπου τοποθετήθηκε ο Μουσταφά Τσιφτσί, πρώην κυβερνήτης Ερζουρούμ, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλικάγια, αρμόδιο για τη μετανάστευση.

Η τελευταία αντικατάσταση γεννάει ερωτήματα με τη συγκυρία που πραγματοποιήθηκε, καθώς στην ελληνική αποστολή μετέχει μεταξύ άλλων και ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Άγκυρα αύριο ο πρωθυπουργός – Στις 15:15 η συνάντηση με τον Ερντογάν

Όσον αφορά τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο οποίος μέχρι και σήμερα ασκούσε τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, το όνομα του συνδέεται άμεσα με μεγάλες δικαστικές έρευνες που διεξήγαγε ως εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης ενώ ενεπλάκη και στην υπόθεση Ιμάμογλου τον οποίο είχε κατηγορήσει για εξύβριση και στοχοποίησή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επί...
02:46 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σκιά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι...
00:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελία Τραμπ στην αστυνομία για τον Επστάιν: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, είναι αηδιαστικός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον αρχηγό της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ...
23:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη

Έξι ισχυροί και εξαιρετικά εύποροι άνδρες κατονομάστηκαν δημόσια από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα