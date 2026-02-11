Αιφνιδιαστικός «μίνι» ανασχηματισμός από Ερντογάν λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Έδιωξε τον αρμόδιο για μετανάστευση

Σε έναν αιφνιδιαστικό, νυχτερινό, «μίνι» ανασχηματισμό προχώρησε ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες πριν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλάζοντας δυο υπουργούς του.

Οι αλλαγές στο τουρκικό υπουργικό σχήμα ανακοινώθηκαν μέσω απόφασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκίας και αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου ο μέχρι πρότινος υπουργός Γιλμάζ Τουντς, αντικαταστάθηκε από τον μέχρι πρότινος εισαγγελέα Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ, και το υπουργείο Εσωτερικών, όπου τοποθετήθηκε ο Μουσταφά Τσιφτσί, πρώην κυβερνήτης Ερζουρούμ, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλικάγια, αρμόδιο για τη μετανάστευση.

Η τελευταία αντικατάσταση γεννάει ερωτήματα με τη συγκυρία που πραγματοποιήθηκε, καθώς στην ελληνική αποστολή μετέχει μεταξύ άλλων και ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης.

Όσον αφορά τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο οποίος μέχρι και σήμερα ασκούσε τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, το όνομα του συνδέεται άμεσα με μεγάλες δικαστικές έρευνες που διεξήγαγε ως εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης ενώ ενεπλάκη και στην υπόθεση Ιμάμογλου τον οποίο είχε κατηγορήσει για εξύβριση και στοχοποίησή του.