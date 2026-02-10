Σκάνδαλο με υποψία βιασμού στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ – Στην υπόθεση εμπλέκεται κι ο αδελφός του Ανσού Φάτι

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει υπόθεση που αποκαλύφθηκε από τα μέσα «ABC» και «De Telegraaf», καθώς μια νεαρή γυναίκα φέρεται να καταγγέλλει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον αδελφό του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ανσού Φάτι. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με κατοικία του νυν αστέρα της «Μπαρτσα», Λαμίν Γιαμάλ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον τόπο ή τις συνθήκες. Η αστυνομία της Καταλονίας δηλώνει ότι βρίσκεται στο στάδιο συλλογής πληροφοριών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία.

Τι αναφέρει η καταγγελία της γυναίκας

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η νεαρή, το περιστατικό ακολούθησε πάρτι σε νυχτερινό κέντρο της Βαρκελώνης, όπου η ίδια δήλωσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η γυναίκα ανέφερε στις Αρχές ότι ξύπνησε γυμνή δίπλα στον Φατίνο Τζούνιορ, όπως είναι γνωστός ο αδελφός του Ανσού Φάτι, και ότι υποψιάζεται πως υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια τοξικών ουσιών. Η ίδια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, με τις πηγές να σημειώνουν ότι αυτού του είδους οι έλεγχοι σπάνια επιβεβαιώνουν τη χρήση ουσιών, καθώς αυτές αποβάλλονται γρήγορα από τον οργανισμό.

Οι αναφορές για τον χώρο και τα πρόσωπα

Η γυναίκα φέρεται να διασκέδαζε με τον Φατίνο Τζούνιορ και παρέα φίλων στο νυχτερινό κέντρο «Σόκο». Ορισμένα μέσα έκαναν λόγο για παρουσία του Λαμίν Γιαμάλ, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Μετά την αποχώρηση της παρέας, το περιστατικό τοποθετείται χρονικά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για κατοικία του Γιαμάλ στην περιοχή «Εσπλουγκές ντε Λιομπρεγάτ», ενώ άλλες πηγές διαψεύδουν ότι η κακοποίηση συνέβη στο συγκεκριμένο σπίτι.

Η στάση της αστυνομίας και τα επόμενα βήματα

Οι Αρχές της Καταλονίας επιβεβαιώνουν ότι έχουν ενημερωθεί για τα δημοσιεύματα και συλλέγουν στοιχεία, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχει ακόμη επίσημη έρευνα. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος στην De Telegraaf: «Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ακόμη», προσθέτοντας ότι δεν επιβεβαιώνεται η εθνικότητα της γυναίκας ούτε οι ταυτότητες των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με το ABC, η αρχική αναφορά περιλαμβάνει και ισχυρισμό της γυναίκας ότι δέχθηκε χτυπήματα από τον Φατίνο Τζούνιορ. Αν υπάρξει επίσημη καταγγελία, η υπόθεση ενδέχεται να παραπεμφθεί στην Κεντρική Μονάδα Σεξουαλικής Κακοποίησης (UCAS).

Η δήλωση της νομικής ομάδας του Μπράιμα Φάτι

Σε ανακοίνωση που απέστειλε στο «ABC» η νομική ομάδα του Μπράιμα Φάτι, αναφέρεται «κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα ότι δεν συνέβη κανένα από τα περιγραφόμενα γεγονότα», με τη διευκρίνιση ότι «δεν αντιστοιχούν με την πραγματικότητα με κανέναν τρόπο». Άτομα από το στενό περιβάλλον του αδελφού του Ανσού Φάτι κάνουν λόγο για «παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην τιμή και την προϋπόθεση αθωότητας», επισημαίνοντας ότι η υπόθεση επιφέρει προσωπικές και κοινωνικές βλάβες που δύσκολα αποκαθίστανται.