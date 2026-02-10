Μητσοτάκης – Ερντογάν: Ραντεβού στην Άγκυρα με στόχο να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας – Η ατζέντα, οι προσδοκίες και οι στόχοι των δύο πλευρών

Η ώρα για το ραντεβού ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Άγκυρα, την ώρα που στην Αθήνα όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν διχογνωμίες, αντιπαραθέσεις και διαφωνίες σχετικά με το εάν θα έπρεπε να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, δεδομένων των διαρκών προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και ειδικά με την έκδοση των NAVTEX και NOTAM. Οι δύο ηγέτες πάντως συναντώνται έπειτα από 1,5 χρόνο.

Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία ανοίγει συνεχώς τη «βεντάλια» των διεκδικήσεών της, βάζοντας νέα θέματα στο τραπέζι, ενώ «δυναμιτίζει» τη στρατηγική των «ήρεμων νερών» με εμπρηστικές δηλώσεις ανώτερων κυβερνητικών στελεχών και αξιωματούχων.

Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους εντός και εκτός συνόρων ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να υπάρχουν, όπως και να διατηρείται ένα κλίμα ισορροπίας.

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας έπειτα από διαδοχικές αναβολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας που πραγματοποιείται έπειτα από διαδοχικές αναβολές, έχει σκοπό την αξιολόγηση των δύο τελευταίων ετών από τη Διακήρυξη των Αθηνών. Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και των υπουργών των δύο πλευρών, αναμένεται να υπάρξει ένας απολογισμός του δομημένου ελληνοτουρκικού διαλόγου.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ξεκαθάρισε ότι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. «Εφόσον βεβαίως αυτό τεθεί, θα συζητηθεί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε σε συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η Λάνα Ζωχιού σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σχετικά με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Από αυτές τις αρχές δεν πρόκειται να αποστεί. Σε θέματα εθνικού συμφέροντος καμία συζήτηση».

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού, καθηγητή Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News, «η Τουρκία διαβάζει και τα νέα δεδομένα, άρα προφανώς τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών. Δεν θα αλλάξει κάτι. Η Αθήνα αυτό που κυρίως επιθυμεί είναι να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή η εξομάλυνση».

Όπως επισήμανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News ο Νίκος Μελέτης, «η σύνθεση των δύο ομάδων που ακολουθούν, των υπουργικών ομάδων που ακολουθούν, θα καθίσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, δείχνει και την πρόθεση των δύο πλευρών να αναδείξουν μία θετική ατζέντα. Είναι η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η πολιτική προστασία και η δημόσια ασφάλεια, τα οποία είναι θέματα που αφορούν τις δύο χώρες και μπορεί να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνεργασίας».

Συμπλήρωσε επίσης ότι: «Κανείς δεν κρύβει τις διαφορές που υπάρχουν στο μεγάλο ζήτημα, το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών. Εξάλλου, μετά την περασμένη Άνοιξη, όταν κατατέθηκαν οι χάρτες θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και από την Ελλάδα και από την Τουρκία, πλέον οι διαφορές των δύο χωρών στην προσέγγιση είναι καταγεγραμμένες και επί χάρτου.

Και πάντως δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα όσο η Τουρκία επιμένει σε μια λύση πακέτο, όπως το ονομάζει, περιλαμβάνοντας εκεί όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις και την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας».

Καιρίδης στον Realfm 97,8: Δεν περιμένουμε τη λύση της ελληνοτουρκικής διαφοράς

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας χθες, Τρίτη (10/2) στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλλα στον Realfm 97,8 είπε:

«Δεν περιμένουμε τη λύση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου κάτι τέτοιο, αλλά περιμένω κι εγώ να διατηρηθεί λειτουργικός ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών σε μία πολύ δύσκολη διεθνή περίοδο, με πολλές εστίες έντασης παγκοσμίως και με μία προσπάθεια να μην προσθέσουμε κι άλλες τέτοιες εστίες έντασης εδώ στην περιοχή μας. Και οι δύο χώρες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους από τη γενικευμένη αστάθεια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας όπως κάναμε στο μεταναστευτικό, την οικονομία, τον τουρισμό, τις επενδύσεις. Η Τουρκία είναι μία πολύ μεγάλη αγορά, ο πιο μεγάλος γείτονάς μας και ένας σημαντικός παίκτης σε όλη την περιοχή».

«Η Τουρκία δεν τιμά την υπογραφή της»

Ερωτηθείς εάν στο μεταναστευτικό απέδωσαν τα λεγόμενα «ήρεμα νερά», είπε: «Απέδωσαν πέραν πάσης προσδοκίας με την έννοια ότι μέσα στο 2025 είχαμε 66% μείωση των ροών, σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πιστοποιημένα από την Ε.Ε. και την Ύπατη Αρμοστεία. Είναι πολύ μεγάλη μείωση, δεν έχουμε την πίεση που είχαμε στο παρελθόν στο ανατολικό Αιγαίο και γι’ αυτό βλέπετε ότι το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στην Κρήτη, στο διάδρομο από τη Λιβύη. Το τουρκικό λιμενικό συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί ούτε και αυτό σε μία πολύ εκτεταμένη ακτογραμμή πάντοτε να επεμβαίνει κα προφανώς αφήνει και πολλά κενά. Και υπάρχουν και πράγματα που οι Τούρκοι έχουν υποσχεθεί να κάνουν και δεν κάνουν, όπως για παράδειγμα η περίφημη κοινή δήλωση του 2016 Ε.Ε. – Τουρκίας που προέβλεπε ότι όσοι έρχονται στα ελληνική νησιά, θα επιστρέφονται πίσω στην τουρκική ακτή και θα εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου τους εκεί. Η Τουρκία δεν την τιμά την υπογραφή της και δεν παίρνει πίσω κανέναν. Αρνείται να συμμορφωθεί με αυτά που συμφώνησε. Αλλά, πέρα από αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε στην περίοδο 2020-2023, όταν στην περίοδο Σοϊλού , τότε υπουργού Εσωτερικών, είχαμε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ τώρα με τον Γερλίκαγια, υπάρχει συνειδητοποίηση και στην τουρκική πλευρά ότι δεν συμφέρει την Τουρκία να είναι παγκόσμιος κόμβος παράνομης μετανάστευσης όπως είχε καταστεί». https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-10-Δημήτρης-Καιρίδης-Χατζηνικολάου-Δελλατόλας.mp3

Τι προσδοκά η Τουρκία

Ψηλά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Τουρκίας «παίζει» εδώ και ημέρες η συνάντηση.

Τα τουρκικά Μέσα εκφράζουν περισσότερο τις προσδοκίες της Τουρκίας σε ό, τι αφορά αυτή τη συνάντηση. Περιμένουν περισσότερη συνεργασία στην τρομοκρατία, μία διεύρυνση της βίζας που δίνεται στα ελληνικά νησιά για τους Τούρκους στα σημεία εισόδου, όπως επίσης περιμένουν και μία πρόοδο στην εργασία και στον τουρισμό, αλλά και σε θέματα πολιτισμού.

Φαίνεται ότι θα υπογραφούν κάποιες τέτοιες συμφωνίες και αυτά αναφέρουν όλα τα τουρκικά Μέσα. Ο Χακάν Φιντάν εξήρε το έργο του Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη, λέγοντας πως έχουν και τη βούληση και την ικανότητα να προχωρήσουν και να λύσουν το πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών.

Στη συνέντευξη βέβαια που έδωσε, δεν παρέλειψε βέβαια να επιτεθεί ξανά στον Νίκο Δένδια.

Για τον Φιντάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι πρόθυμοι για την επίλυση προβλημάτων. Ο Νίκος Δένδιας όμως όχι, σύμφωνα με το σχόλιό του, όταν ο διευθυντής της εφημερίδας Hürriyet, Αχμέτ Χακάν, ανέφερε το όνομα του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η σύνθεση της ελληνικής αποστολής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει με πολυμελή κυβερνητική αποστολή στην Άγκυρα. Αναλυτικότερα, οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό στην Άγκυρα στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας είναι:

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης,

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης,

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος,

Ο Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας,

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης,

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη,

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης,

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης,

Ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 15:15 ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, ενώ αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με τη συμμετοχή υπουργών από τις δύο πλευρές.

Δηλώσεις και επίσημο δείπνο

Στις 17:00 ώρα Ελλάδας, οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των συνομιλιών. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο, το οποίο θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη το δείπνο Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα παρακαθίσει αύριο, Τετάρτη, στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε πρόσκληση για τον σκοπό αυτό από τον Τούρκο πρόεδρο και, κατά τη σύντομη επίσκεψή του στην Άγκυρα, θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μαζί με τον οποίο και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.