Τουρκικά ΜΜΕ: «Όλα τα βλέμματα στραμμένα» στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Αιχμές κατά Δένδια και ανησυχία για «ταραγμένα νερά»

Η αυριανή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, προκαλεί έντονο ενδιαφέρον τόσο στην Τουρκία όσο και διεθνώς, με τον τουρκικό Τύπο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία της συνόδου και στις διαθέσεις της ελληνικής πλευράς.

Παρά τις δηλώσεις για διάθεση «ήρεμων νερών» στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, μια μερίδα του τουρκικού Τύπου ανεβάζει τους τόνους, κυρίως απέναντι στον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Υπενθυμίζεται πως χθες, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN Turk, εξαπέλυσε ανοιχτή επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας, δηλώνοντας πως «Λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης».

Deutsche Welle Turk

Σύμφωνα με την DW Turk, η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα πραγματοποιείται εν μέσω μιας «έντονης ατζέντας», ενώ κατά τη διάρκεια της θα συγκληθεί για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τρία χρόνια το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Τουρκίας – Ελλάδας (HLCC), στο πλαίσιο μιας «θετικής ατζέντας» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι, οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου ξεκίνησαν το 2010 και έχουν πραγματοποιηθεί πέντε φορές μέχρι σήμερα, με τις προηγούμενες συνεδριάσεις να διεξάγονται σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι δύο χώρες αναγκάζονται να επικεντρωθούν περισσότερο στις διαφορές τους παρά σε μια θετική ατζέντα, σχολιάζει η DW Turk.

Takvim

Το Takvim αναφέρει ότι η συνάντηση αυτή περιγράφεται ως μια «κίνηση για τη διατήρηση ήρεμων νερών στο Αιγαίο», με κύριο στόχο να παγώσουν οι μεγάλες κρίσεις και να διατηρηθούν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας σε υψηλό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, σημειώνει η τουρκική ιστοσελίδα, η διμερής συνεργασία είχε ενισχυθεί με αμοιβαίες επισκέψεις, ενώ οι υπουργοί συζήτησαν ευκαιρίες συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, η υγεία και ο πολιτισμός.

Επισημαίνει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, αναμένεται να υπογραφούν διάφορες συμφωνίες που θα ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις – κάτι που έχει ήδη αναφερθεί και από την τουρκική προεδρία.

Milliyet

Η Milliyet, σε άρθρο της που φέρει τον τίτλο «Η παγκόσμια διπλωματία παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή», τονίζει πως παράλληλα με την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία, παράλληλα θα πραγματοποιηθούν αύριο δύο ακόμα κρίσιμες συναντήσεις: στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο επισημαίνει ότι η στάση του Νίκου Δένδια προκαλεί ένταση.

Ο Uluç Özülker, συνταξιούχος Τούρκος πρέσβης στις Βρυξέλλες, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία της Τελωνειακή Ένωση μεταξύ της Τουρκίας και του ευρωπαϊκού μπλοκ, είπε στη Milliyet: «Οι δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την ελληνική πλευρά, και ιδιαίτερα η στάση του (υπουργού Εξωτερικών) Νίκου Δένδια, δείχνουν ότι αυτό σχετίζεται σοβαρά με την εσωτερική πολιτική».

«Έρχονται εκλογές», τόνισε, «και οι πιθανότητες Μητσοτάκη και Δένδια να κερδίσουν είναι υψηλές. Προσπαθούν, λοιπόν, να επηρεάσουν τη δημόσια γνώμη μέσω των σχέσεων με την Τουρκία και να αποκομίσουν πολιτικό όφελος».

Ο ίδιος προσθέτει ότι «το κύριο που πρέπει να παρακολουθήσουμε στη διαδικασία διαλόγου είναι αν η Ελλάδα είναι πραγματικά ειλικρινής και θέλει να δημιουργήσει λύση. Υπάρχουν ακόμα 6–7 θεμελιώδη ζητήματα στην ατζέντα που είναι δύσκολο να επιλυθούν».

Ο καθηγητής Hüsamettin İnaç, επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Dumlupınar, δήλωσε στην τουρκική εφημερίδα: «Το Ισραήλ είναι αρκετά ανήσυχο για την αυξανόμενη δύναμη της Τουρκίας στην περιοχή. Η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ελλάδα έχουν σχηματίσει μια αντιτουρκική συμμαχία, και ο κύριος λόγος για αυτή τη συμμαχία είναι να σταματήσουν την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο».

Hurriyet

Η Hurriyet επισημαίνει ότι στην Αθήνα επικρατεί η αντίληψη πως ο Μητσοτάκης επιδιώκει «να συνεχίσει στα ήρεμα νερά», αποφεύγοντας κρίσεις έως τις προγραμματισμένες εκλογές του 2027.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τις «κόκκινες γραμμές» και ότι το μοναδικό σημείο διαφωνίας με την Τουρκία αφορά τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ δεν προτίθεται να συζητήσει θέματα όπως η «αποστρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών».

TR Haber

Όπως επισημαίνει το TR Haber, ο Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στο «κρίσιμο» 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Τουρκίας – Ελλάδας μαζί με τον Ερντογάν και τους εμπλεκόμενους υπουργούς, ενώ η ατζέντα περιλαμβάνει τον καθορισμό θαλάσσιων συνόρων και την ενίσχυση του εμπορίου (στόχος 10 δισ. δολάρια στις διμερείς συναλλαγές).

Σημειώνει επίσης ότι ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τον οποίο περιγράφει ως «γνωστό για τη σκληρή στάση του απέναντι στην Τουρκία», δεν αναμένεται να συνοδεύσει τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Numedya24

Το Numedya24, σε άρθρο του με τίτλο «Πριν από τη συνάντηση Μιцоτάκη-Ερντογάν | Συναγερμός Navtex στο Αιγαίο: Μπορούν τα ήρεμα νερά να γίνουν ταραγμένα;», επισημαίνει ότι, παρά τη πρόθεση για τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, οι NAVTEX δημιουργούν νέες εντάσεις.

Η ελληνική NAVTEX αφορά μια προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση στο Ανατολικό Αιγαίο και εκδόθηκε από σταθμό στη Λήμνο. Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Oksijen, η NAVTEX ορίζει θαλάσσια περιοχή από τα ανατολικά της Χίου έως βόρεια της Σάμου και της Ικαρίας για την άσκηση «Τρίαινα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και θα περιλαμβάνει προσωπικό και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελλάδας, χωρίς όμως να χρησιμοποιηθεί πραγματικό πυροβολικό.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρει η ιστοσελίδα.

Η NAVTEX, σημειώνει το δημοσίευμα, και οι συνοδευτικές εντάσεις, σε συνδυασμό με τη σκληρή στάση που έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Δένδιας, προσθέτουν ένα επιπλέον στοιχείο ανησυχίας για τις διμερείς σχέσεις.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει την πολιτική των «ήρεμων νερών χωρίς να εισέρχεται σε βαθιά ύδατα», αναφέρει το Numedya24, αποφεύγοντας να δημιουργηθούν κρίσεις στις σχέσεις με την Τουρκία έως τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα.