Πάτρα: Χρήστες ναρκωτικών πιάστηκαν στα χέρια στον ΟΑΚΑΝΑ – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός χρήστη ναρκωτικών. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε έπειτα από αντιπαράθεση δύο ανδρών, οι οποίοι βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Μπουμπουλίνας 10, στη δομή του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα, όπου οι δύο άνδρες ήρθαν σε σύγκρουση. Σύμφωνα με το tempo24.gr, οι εμπλεκόμενοι άρχισαν να τσακώνονται για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα ο ένας να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει τον άλλον. Η ένταση κλιμακώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, οδηγώντας στον τραυματισμό του ενός εκ των δύο.

Άμεση κινητοποίηση Αστυνομίας και ΕΚΑΒ

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Παράλληλα, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε «εξαφανιστεί» στους γύρω δρόμους πριν φτάσουν οι Αρχές.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά στην περιοχή

Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί ανάλογα επεισόδια με πρωταγωνιστές τοξικομανείς, τόσο εντός της δομής του ΟΚΑΝΑ όσο και στη γειτονική Πλατεία Πίνδου, γεγονός που καταδεικνύει τη συχνότητα παρόμοιων συμβάντων στην περιοχή.