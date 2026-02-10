Ξυλοδαρμός κουρέα στην Πύλο: «Με κοίταζε στον καθρέφτη λες και ήταν δαιμονισμένος – Άρχισε να κάνει πλάκα» – Τι υποστηρίζει ο 25χρονος δράστης

Αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί ο ξυλοδαρμός ενός κουρέα στην Πύλο, με δράστη έναν 25χρονο, ο οποίος επιτέθηκε και χτύπησε τον κομμωτή με πτυσσόμενο γκλοπ. Οι εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω οπτικού υλικού και δείχνουν τον 25χρονο να κυνηγάει και να χτυπά τον 51χρονο είναι επιβαρυντικές για τον θύτη, ο οποίος μίλησε στο MEGA, όπως και ο πατέρας του. Αμφότεροι δίνουν διαφορετική εικόνα για το τι συνέβη.

“Ο άνθρωπος με έχει ξανακουρέψει. Και με έχει κουρέψει καλά. Εκείνη την ημέρα, όταν πήγα εγώ, μου φέρθηκε ωραία στην αρχή. Μετά άρχισε να κάνει πλάκες με το διπλανό μαγαζί. Μπήκε ο άλλος μέσα και λέει, “κούρεψε και εσύ”, του λέει ο κουρέας και του κάνω εγώ “φύγε έξω”. Τον έδιωξα. Μετά από αυτό ο άνθρωπος συνέχισε στον καθρέφτη να με κοιτάζει λες και ήταν δαιμονισμένος, δεν ξέρω. Με κοίταζε με ένα μάτι, γέλαγε. Σε μία φάση ξεκινάει με τη μηχανή, εγώ δεν έδινα σημασία, έτρωγα τα χείλη μου κι έλεγα για να δω πού θα φτάσει. Σε μια φάση παίρνει τη μηχανή και ξεκινάει εδώ μπροστά στο τσουλούφι, που κανονικά δεν κόβεται με τη μηχανή το τσουλούφι εδώ μπροστά και το κόβει. Του πιάνω το χέρι και του κάνω, “τι κάνεις ρε εκεί;” “Θα το φτιάξω μου λέει”. Δεν το έπιασε ο άλλος γιατί τον έδιωξα, αλλά αν δεν τον έδιωχνα, θα τη συνέχιζε αυτήν την πλάκα.

Ο άλλος καθόταν απ’ έξω και γέλαγε με αυτόν που ήταν μέσα κι εγώ έτρωγα τα χείλη μου γιατί εγώ σε αυτή τη φάση ήμουν στην καρέκλα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Όταν φτάνω στο σπίτι συνειδητοποιώ ότι όχι μόνο στο κεφάλι δεν έχει γίνει αυτό που είπα και πίσω στο κεφάλι είχε κάνει ότι να’ ναι ο άνθρωπος. Κι επειδή είχα νευριάσει πηγαίνω πίσω στο μαγαζί. Τον χτύπησα. Το παραδέχομαι ότι τον χτύπησα. Δεν είναι λύση, το ξέρω“, τόνισε ο 25χρονος στο Mega.

Πατέρας 25χρονου: Δεν μου έδειχνε δείγματα παραβατικότητας το παιδί μου

Μια διαφορετική εκδοχή δίνει ο πατέρας του 25χρονου για το συμβάν.

“Δεν διόρθωσε το λάθος του, συνέχισε να τον κοροϊδεύει, να τον βρίζει έξω από το μαγαζί, δεν ήθελε πολύ το παιδί, το παιδί αυτό μέχρι τώρα δεν μου έχει κάνει τίποτα. Δεν μου έδινε δείγμα παραβατικότητας. Το παιδί μου δεν λέει ψέματα. Δεν μου έχει πει ποτέ ψέματα μέχρι τώρα.”

“Το παιδί πήγε να φτιάξει τα μαλλιά του και του είπε: Τα θέλω έτσι τα μαλλιά, αν γίνεται να μου τα φτιάξεις, του εξήγησε τέλος πάντων, πώς. Ήταν 2,3 άτομα παρέα, ο κουρέας με άλλα 2, 3 άτομα παρέα εκεί. Άρχισαν ένας ένας με το μηχάνημα που κουρεύουν. Ο ένας το έδινε στον άλλον:

“Να γίνεις κουρέας, εδώ είναι η ευκαιρία σου, να μάθεις, να κάνεις”, στο κεφάλι του παιδιού μου. Πήγε να κουρευτεί και αυτός δεν φτάνει που δεν του έφτιαξε τα μαλλιά, έπαιζε με τα μαλλιά του, αυτός και όλη η παρέα του. Μετά πάει σπίτι, κοιτάζεται στον καθρέφτη και ξαναπάει. “Διόρθωσέ με λίγο εδώ”. Εκεί ξεκίνησε να τον βρίζει πολύ άσχημα, φώναξε και τον χτύπησε”.