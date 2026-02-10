Άρτα: Απόφραξη εντέρου η αιτία που οδήγησε στον θάνατο την 35χρονη δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού της

Απόφραξη εντέρου. Αυτή φαίνεται πως είναι η αιτία του αιφνίδιου θανάτου της 35χρονης Εύης στην Άρτα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση και σύμφωνα με πληροφορίες. Η γυναίκα είχε φέρει στη ζωή μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα το δεύτερο παιδί της.

Ο ιατροδικαστής της Υπηρεσίας Ιωαννίνων Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μια κατάσταση που – όπως επισημαίνουν ειδικοί – θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα, σύμφωνα με το epiruspost.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη τις τελευταίες ημέρες πιθανόν εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί ραγδαία και μοιραία.

Η αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε και όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρή.

Τι είναι η εντερική απόφραξη – ειλεός

Εντερική απόφραξη ή ειλεός καλείται η μερική ή ολική διακοπή της διέλευσης τροφών, υγρών και αερίων μέσω του εντέρου. Προκαλεί πόνο, ναυτία, εμετούς, δυσκοιλιότητα και πρήξιμο (μετεωρισμό). Οφείλεται συχνά σε συμφύσεις από προηγούμενα χειρουργεία, κήλες ή όγκους. Απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση ώστε να αποφευχθεί η νέκρωση του εντέρου.

Διακρίνεται σε μηχανικό, δηλαδή κάτι φράζει το έντερο και παραλυτικό, το έντερο σταματά να κινείται.

Αρχικά αντιμετωπίζεται με εισαγωγή στο νοσοκομείο, νηστεία, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα για αποσυμφόρηση. Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, τότε γίνεται χειρουργική επέμβαση, εφόσον η απόφραξη είναι πλήρης, δεν υποχωρεί συντηρητικά ή υπάρχει υποψία ισχαιμίας – νέκρωσης του εντέρου.