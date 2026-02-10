Τέξας: Πατέρας πυροβόλησε θανάσιμα στο στήθος την 23χρονη κόρη του

Μια οικογενειακή τραγωδία με θύμα μια 23χρονη γυναίκα έχει συγκλονίσει τη Βρετανία και το Τέξας. Η Λούσι Χάρισον, από το Warrington της Αγγλίας, πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα της, Κρις Χάρισον, ενώ βρισκόταν για διακοπές στο σπίτι του, στο Prosper του Τέξας, μαζί με τον σύντροφό της, Σαμ Λίτλερ.

Το χρονικό

Η 23χρονη είχε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Δεκεμβρίου 2024 για να περάσει τις γιορτές με τον πατέρα της και τον σύντροφό της. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2025, όταν η νεαρή γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος μέσα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, υπέκυψε σε τραύμα «μεσαίας εμβέλειας», ενώ την ώρα του πυροβολισμού δεν υπήρχε κανείς άλλος παρών.

Αρχικά, οι αρχές ερευνούσαν την υπόθεση ως ακούσια ανθρωποκτονία, όμως στη συνέχεια αποφάσισαν να μην ασκηθεί δίωξη, γεγονός που εξόργισε τη μητέρα της Λούσι, η οποία ζητά δικαιοσύνη και απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της κόρης της.

Αποκαλύψεις για τον πατέρα

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στις 10 Φεβρουαρίου 2026, οι αρχές αποκάλυψαν ότι ο δράστης ήταν ο ίδιος ο πατέρας της, ο οποίος είχε πει ψέματα σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ την ημέρα του συμβάντος. Όπως προέκυψε, ο Κρις Χάρισον είχε ιστορικό αλκοολισμού, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το αν ήταν ικανός να χειριστεί όπλο και αν γνώριζε πως υπήρχε σφαίρα στη θαλάμη.

Αναζητώντας απαντήσεις

Η οικογένεια της Λούσι στην Αγγλία προσπαθεί να μάθει τι ακριβώς συνέβη και τι προηγήθηκε της μοιραίας στιγμής. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη βρετανική κοινή γνώμη, ενώ τα ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση της υπόθεσης από τις αμερικανικές αρχές παραμένουν αναπάντητα.