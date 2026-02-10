Τέξας: Πατέρας πυροβόλησε θανάσιμα στο στήθος την 23χρονη κόρη του

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Τέξας: Πατέρας πυροβόλησε θανάσιμα στο στήθος την 23χρονη κόρη του

Μια οικογενειακή τραγωδία με θύμα μια 23χρονη γυναίκα έχει συγκλονίσει τη Βρετανία και το Τέξας. Η Λούσι Χάρισον, από το Warrington της Αγγλίας, πυροβολήθηκε θανάσιμα από τον πατέρα της, Κρις Χάρισον, ενώ βρισκόταν για διακοπές στο σπίτι του, στο Prosper του Τέξας, μαζί με τον σύντροφό της, Σαμ Λίτλερ.

Το χρονικό

Η 23χρονη είχε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Δεκεμβρίου 2024 για να περάσει τις γιορτές με τον πατέρα της και τον σύντροφό της. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2025, όταν η νεαρή γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος μέσα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, υπέκυψε σε τραύμα «μεσαίας εμβέλειας», ενώ την ώρα του πυροβολισμού δεν υπήρχε κανείς άλλος παρών.

Αρχικά, οι αρχές ερευνούσαν την υπόθεση ως ακούσια ανθρωποκτονία, όμως στη συνέχεια αποφάσισαν να μην ασκηθεί δίωξη, γεγονός που εξόργισε τη μητέρα της Λούσι, η οποία ζητά δικαιοσύνη και απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της κόρης της.

Αποκαλύψεις για τον πατέρα

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στις 10 Φεβρουαρίου 2026, οι αρχές αποκάλυψαν ότι ο δράστης ήταν ο ίδιος ο πατέρας της, ο οποίος είχε πει ψέματα σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ την ημέρα του συμβάντος. Όπως προέκυψε, ο Κρις Χάρισον είχε ιστορικό αλκοολισμού, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το αν ήταν ικανός να χειριστεί όπλο και αν γνώριζε πως υπήρχε σφαίρα στη θαλάμη.

Αναζητώντας απαντήσεις

Η οικογένεια της Λούσι στην Αγγλία προσπαθεί να μάθει τι ακριβώς συνέβη και τι προηγήθηκε της μοιραίας στιγμής. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη βρετανική κοινή γνώμη, ενώ τα ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση της υπόθεσης από τις αμερικανικές αρχές παραμένουν αναπάντητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επί...
02:46 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σκιά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι...
00:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελία Τραμπ στην αστυνομία για τον Επστάιν: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, είναι αηδιαστικός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον αρχηγό της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ...
23:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη

Έξι ισχυροί και εξαιρετικά εύποροι άνδρες κατονομάστηκαν δημόσια από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα