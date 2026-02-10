Προφυλακιστέος ο Σμήναρχος: «Ενεπλάκην εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση», υποστήριξε στην απολογία του – Οδηγείται στις φυλακές Κορίνθου

Μετά τη μαραθώνια απολογία ενώπιον του Ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας κρίθηκε προφυλακιστέος. Φέρεται να προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο 54χρονος Σμήναρχος Χ.Φ. ξεκίνησε να καταθέτει ενώπιον του ανακριτή στις 10 το πρωί παρουσία των δικηγόρων του.

Κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα κι εν συνεχεία δέχθηκε τις ερωτήσεις του Ανακριτή. Φέρεται να προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του λέγοντας πώς ό, τι έκανε ήταν στο πλαίσιο αναζήτησης ενός εξτρά εισοδήματος κι ότι ο στόχος του δεν ήταν να προδώσει τη χώρα του.

«Είναι ανακουφισμένος από τη σύλληψή του, ζητεί την τιμωρία του» – Όσα δήλωσε ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης σε δηλώσεις του έξω από το Αεροδικείο την Τρίτη το απόγευμα, είπε στους δημοσιογράφους:

“Με γενναιότητα παραδέχτηκε την ενοχή του, είναι ανακουφισμένος από τη σύλληψή του. Ζητεί την τιμωρία του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη στην οποία έχει εμπιστοσύνη.”

Σε άλλο σημείο ο κ. Χειρδάρης τόνισε πως η συμφωνία του εντολέα του έγινε με ιδιωτικό φορέα – εταιρεία, αλλά από ένα σημείο και μετά “τον πίεζαν αφόρητα να δίνει έγγραφα Νατοϊκά είτε άλλα με ευαίσθητες πληροφορίες”.

Τι προβλέπει το Άρθρο 22

Ο Σμήναρχος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και πλέον παραπέμπεται σε δίκη. Εάν καταδικαστεί αντιμετωπίζει την ισόβια κάθειρξη. Σε αυτή την περίπτωση θα του αφαιρεθούν όλοι οι βαθμοί, αποτάσσεται από το σώμα και είναι αντιμέτωπος με την απώλεια της ιθαγένειας, βάσει του νέου νόμου Δένδια, που ψηφίστηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης που αντιμετωπίζει, εάν καταδικαστεί, δεν θα έχει ποτέ το δικαίωμα υποβολής αιτήματος αποφυλάκισης.

Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 22, του νέου νόμου με τίτλο «Αθέμιτη συλλογή πληροφοριών»: Στρατιωτικός που με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα επιτυγχάνει να περιέλθουν σε γνώσή του πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 143 ή να περιέλθουν στην κατοχή του έγγραφα ή άλλα πράγματα που περιέχουν τέτοιες πληροφοριίς, τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών μέχρι τριών ετών. Αν όμως ενήργησε για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει το ελληνικό κράτος τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και σε πολεμική περίοδο με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.

«Υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ενδείξεις και τοποθετούμαι με πολύ συστολή πάνω σε αυτό γιατί πάνω απ’ όλα πρόκειται για Έλληνα αξιωματικό, με ότι αυτό σημαίνει για την βαρύτητα, την σοβαρότητα και την ιδιαιτερότητα του θέματος» ανέφερε νωρίτερα ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης στη Βουλή.

Ήταν η Κίνα η μόνη ενδιαφερόμενη χώρα των πληροφοριών που έδωσε;

«Υπάρχει ένας αγωγός μεταφοράς πληροφοριών από την Κίνα στο Πακιστάν κι από εκεί στην Τουρκία, άρα φοβάται το ΓΕΕΘΑ και η ΕΥΠ μήπως τελικά κάποιες από αυτές τις πληροφορίες που διέρρευσε ο τύπος, έφτασα και στην Τουρκία» λέει ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Καμπάς.

Το υπουργείο Εξωτερικών πήρε θέση αν μπορεί να επηρεαστούν οι σχέσεις Αθήνας-Πεκίνου, με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, Λιάνα Ζωχιού να αναφέρει κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών στο υπουργείο Εξωτερικών ότι «υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη, η διαδικασία της συλλογής στοιχείων και αναμένεται το σχετικό πόρισμα. Από την άλλη πλευρά θέλω να πω ότι οι διμερείς διπλωματικές μας σχέσεις εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Και θα πρέπει να εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Η πρόθεση μας βεβαίως είναι να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας με την Κίνα σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα, εφόσον οι ανωτέρω προϋποθέσεις καθιστούν σαφείς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των δύο χωρών».

Ο 54χρονος μεταφέρεται στις φυλακές Κορίνθου, όπου υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα, την ευθύνη της οποίας έχει ο Στρατός.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 54χρονος

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε και να υπερασπισθώ τον εαυτό μου

Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσία μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι. Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με δίκαιη και εύλογη τιμωρία.».