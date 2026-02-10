Κατερίνη: Συνελήφθη 54χρονος για ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού

Σταύρος Ιωακείμ

κοινωνία

περιπολικό

Ληστεία σε ιδιωτική επιχείρηση της Κατερίνης κατηγορείται ότι διέπραξε ένας 54χρονος, ο οποίος φέρεται να άρπαξε φάκελο με 3.000 ευρώ υπό την απειλή μαχαιριού.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, καταγγέλθηκε ότι σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, όταν ο δράστης μπήκε στην επιχείρηση και πλησίασε υπάλληλο, απαιτώντας τα χρήματα που υπήρχαν σε φάκελο. Ο άνδρας, αφού πήρε τη λεία του, εξαφανίστηκε από το σημείο.

Ύστερα από αστυνομική έρευνα, ο 54χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Κατά τον έλεγχο που έγινε στην κατοχή του, βρέθηκε φάκελος με 900 ευρώ, ποσό που αποδόθηκε στην επιχείρηση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τα περαιτέρω.

