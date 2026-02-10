Σμήναρχος: «Είναι ανακουφισμένος από τη σύλληψή του, ζητεί την τιμωρία του» – Όσα δήλωσε ο δικηγόρος του

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 54χρονος σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης σε δηλώσεις του έξω από το Αεροδικείο την Τρίτη το απόγευμα, είπε στους δημοσιογράφους:

“Με γενναιότητα παραδέχτηκε την ενοχή του, είναι ανακουφισμένος από τη σύλληψή του. Ζητεί την τιμωρία του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη στην οποία έχει εμπιστοσύνη.”

Σε άλλο σημείο ο κ. Χειρδάρης τόνισε πως η συμφωνία του εντολέα του έγινε με ιδιωτικό φορέα – εταιρεία, αλλά από ένα σημείο και μετά “τον πίεζαν αφόρητα να δίνει έγγραφα Νατοϊκά είτε άλλα με ευαίσθητες πληροφορίες”.