Σμήναρχος: «Είναι ανακουφισμένος από τη σύλληψή του, ζητεί την τιμωρία του» – Όσα δήλωσε ο δικηγόρος του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σμήναρχος
Φωτογραφία: Intime

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 54χρονος σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Προφυλακιστέος ο Σμήναρχος: «Ενεπλάκην εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση», υποστήριξε στην απολογία του – Οδηγείται στις φυλακές Κορίνθου

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης σε δηλώσεις του έξω από το Αεροδικείο την Τρίτη το απόγευμα, είπε στους δημοσιογράφους:

“Με γενναιότητα παραδέχτηκε την ενοχή του, είναι ανακουφισμένος από τη σύλληψή του. Ζητεί την τιμωρία του από τη στρατιωτική δικαιοσύνη στην οποία έχει εμπιστοσύνη.”

Σε άλλο σημείο ο κ. Χειρδάρης τόνισε πως η συμφωνία του εντολέα του έγινε με ιδιωτικό φορέα – εταιρεία, αλλά από ένα σημείο και μετά “τον πίεζαν αφόρητα να δίνει έγγραφα Νατοϊκά είτε άλλα με ευαίσθητες πληροφορίες”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:53 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
23:10 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σμήναρχος: Η έρευνα για την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα από την προηγούμενη υπηρεσία του – Το χρονικό μέχρι την προφυλάκιση και οι ισχυρισμοί για απειλές

Μετά τη μαραθώνια απολογία στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορία...
22:44 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Πάτρα: Χρήστες ναρκωτικών πιάστηκαν στα χέρια στον ΟΑΚΑΝΑ – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός χ...
22:39 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος:«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες» – Τι κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου και ποιον θεωρεί πρόσωπο – κλειδί

Συνεχίζεται το θρίλερ στη Νέα Πέραμο με την εκτέλεση του 27χρονου Μανώλη, αφού πρώτα οι δράστε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα