Βόλος: Μεθυσμένος σκόρπισε τον πανικό στην ΠΑΘΕ οδηγώντας στο αντίθετο ρεύμα για 25 χιλιόμετρα – Συγκρούστηκε με νταλίκα

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/2), στον Βόλο όταν ένας 62χρονος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, κινήθηκε ανάποδα στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση τη Λαμία, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Ο άνδρας μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διανύοντας περίπου 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε τελικά με το πλάι διερχόμενης νταλίκας, που κινούνταν κανονικά. Το όχημά του εκτράπηκε της πορείας του και κατέληξε στις μπαριέρες του δρόμου.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στις 7:20 το πρωί, στην Εθνική Οδό Λαμίας – Φαρσάλων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, διερχόμενοι οδηγοί εντόπισαν το αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα επί αρκετή ώρα, προκαλώντας σοκ και αίσθημα φόβου στους υπόλοιπους οδηγούς. Παρά τις προειδοποιήσεις, ο 62χρονος συνέχισε την πορεία του προς τη Λαμία, όπου, ειρωνικά, είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στο δικαστήριο.

Ύστερα από περίπου 25 χιλιόμετρα επικίνδυνης οδήγησης, το όχημά του συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο σωστό ρεύμα. Η σύγκρουση προκάλεσε υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια προσέκρουσε στις μπαριέρες της εθνικής οδού.

Σύλληψη και αλκοτέστ

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν 0,94 γρ/λτ εκπνεόμενου αέρα στην πρώτη μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη, επιβεβαιώνοντας ότι ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Ο 62χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, σύμφωνα με το gegonota.news, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Αναβολή της δίκης και κράτηση

Κατά την παρουσίασή του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε αναβολή για την εκδίκαση της υπόθεσής του την Τετάρτη, προκειμένου να προσλάβει δικηγόρο. Μέχρι τότε, θα παραμείνει κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την απόφαση των αρχών.