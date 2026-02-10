ΗΠΑ: Νέο θύμα στο σκάνδαλο Επστάιν – Γιατί ζητείται η παραίτηση του υπουργού Εμπορίου

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ προσπάθησε την Τρίτη να αποστασιοποιηθεί από τον Τζέφρι Επστάιν, ισχυριζόμενος ότι «δεν είχε σχεδόν καμία σχέση» με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, εν μέσω εκκλήσεων για την παραίτησή του, λόγω νέων αποκαλύψεων σχετικά με τις σχέσεις τους.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε τον Ιανουάριο εκατομμύρια νέα αρχεία σχετικά με τον Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έδειχναν ότι ο Χάουαρντ Λούτνικ επισκέφθηκε προφανώς το ιδιωτικό νησί του Επστάιν για μεσημεριανό γεύμα, χρόνια μετά την δήλωσή του ότι είχε διακόψει τις σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα επιχειρηματία. Ο Λούτνικ αντιμετωπίζει τώρα εκκλήσεις από τις δύο πλευρές του Κογκρέσου να παραιτηθεί.

Ο Αμερικανος υπουργός αντέδρασε σε ακρόαση της Γερουσίας, λέγοντας ότι οι δύο άνδρες είχαν ανταλλάξει μόνο περίπου 10 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είχαν συναντηθεί τρεις φορές σε διάστημα 14 ετών και ότι το γεύμα με τον Επστάιν πραγματοποιήθηκε, μόνο επειδή ο Lutnick βρισκόταν σε σκάφος κοντά στο νησί του, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του ήταν παρούσα.

«Δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Σχεδόν δεν είχα καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε σε επιτροπή της Γερουσίας, απαντώντας σε ερώτηση του δημοκρατικού γερουσιαστή Chris Van Hollen.

Μασάζ με υπονοούμενα

Ο Lutnick είναι μόνο ένας από τους πολλούς ισχυρούς άνδρες της πολιτικής, των επιχειρήσεων και του θεάματος, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκονται στο στόχαστρο για τις σχέσεις τους με τον Εστάιν, αντανακλώντας τους ελίτ κύκλους στους οποίους κινείτο ο Επστάιν.

Ο Lutnick βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κριτικής λόγω των προφανών αντιφάσεων μεταξύ των εγγράφων και των προηγούμενων δηλώσεών του σχετικά με τον νεκρό πια επιχειρηματία, ο οποίος ζούσε δίπλα στον πρώην CEO της Cantor Fitzgerald στη Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή.

Ο Lutnick είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι ορκίστηκε να μην βρεθεί ποτέ «στο ίδιο δωμάτιο» με τον Επστάιν, μετά από ένα περιστατικό το 2005, κατά το οποίο ο χρηματοδότης έδειξε στον Lutnick ένα τραπέζι μασάζ στο σπίτι του και έκανε ένα σεξουαλικά υπονοούμενο σχόλιο.

Ωστόσο, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έδειξαν ότι, εκτός από το γεύμα του 2012, τον Νοέμβριο του 2015 ο βοηθός του Επστάιν του προώθησε μια πρόσκληση από τον Lutnick για μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στην χρηματοοικονομική του εταιρεία για την υποψήφια πρόεδρο των Δημοκρατικών Hillary Clinton.

«Εγώ και η σύζυγός μου γνωρίζουμε ότι δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα κακό από οποιαδήποτε άποψη», δήλωσε ο Lutnick κατά την ακρόαση. Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την άρνηση της συνεργάτιδας του Epstein, Γκισλέιν Μάξγουελ, να απαντήσει σε ερωτήσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, τη Δευτέρα, σύμφωνα με βουλευτές, προκαλώντας κριτική τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς μέλη της επιτροπής.