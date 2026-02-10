Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Θα αντικατασταθούν τα μετάλλια που ράγισαν και έσπασαν – Η ανακοίνωση των διοργανωτών μετά τις διαμαρτυρίες

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Θα αντικατασταθούν τα μετάλλια που ράγισαν και έσπασαν – Η ανακοίνωση των διοργανωτών μετά τις διαμαρτυρίες
Η ολυμπιονίκης αλπικού σκι, Μπρίζι Τζόνσον δείχνει το σπασμένο της μετάλλιο στα μέσα ενημέρωσης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Φωτογραφία: Andrew Milligan/PA

Ύστερα από ημέρες αρνητικής δημοσιότητας για τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που ράγισαν, αποκολλήθηκαν ή ακόμη και έσπασαν στα δύο όταν έπεσαν στο χιόνι, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το πρόβλημα έχει πλέον λυθεί.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ουκρανός αθλητής κατηγορεί τη ΔΟΕ για «προδοσία» – Απαγόρευσε το «κράνος μνήμης» με εικόνες νεκρών αθλητών

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ότι θα επιδιορθώσουν όλα τα μετάλλια που απονεμήθηκαν τις πρώτες τρεις ημέρες των αγώνων στο Μιλάνο-Κορτίνα, αφού τη Δευτέρα διαπιστώθηκε ότι η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται στο κορδόνι του μεταλλίου. Το κορδόνι διαθέτει μηχανισμό αυτόματης απελευθέρωσης, ο οποίος προβλέπεται από τη νομοθεσία για λόγους ασφαλείας.

Μηχανισμός ασφαλείας με απρόβλεπτες συνέπειες

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνεται αυτόματα όταν ασκηθεί έντονη δύναμη, αποτρέποντας τον κίνδυνο στραγγαλισμού για τον αθλητή. Ωστόσο, στην πράξη προκάλεσε προβλήματα, με το πρώτο περιστατικό να καταγράφεται το Σάββατο, όταν η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Μπρίζι Τζόνσον αποκάλυψε ότι το χρυσό της μετάλλιο αποκολλήθηκε από την κορδέλα τη στιγμή που πανηγύριζε πηδώντας.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Αμερικανίδα προκάλεσε χάος σε δύο αγώνες στο speed skating

Μιλώντας στη καθημερινή ενημέρωση της διοργάνωσης, ο εκπρόσωπος των Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα, Λούκα Κασάσα, δήλωσε:

«Μετά τις αναφορές για προβλήματα που επηρέασαν μικρό αριθμό μεταλλίων, η οργανωτική επιτροπή επανεξέτασε άμεσα το ζήτημα, σε στενή συνεργασία με το Κρατικό Νομισματοκοπείο, το οποίο κατασκεύασε τα μετάλλια».

«Εντοπίστηκε λύση και εφαρμόστηκε στοχευμένη διόρθωση», πρόσθεσε. «Οι αθλητές των οποίων τα μετάλλια επηρεάστηκαν καλούνται να τα επιστρέψουν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να επισκευαστούν άμεσα και να τους επιστραφούν».

Όπως τόνισε, «το Μιλάνο-Κορτίνα 2026 παραμένει πλήρως αφοσιωμένο στη διασφάλιση ότι τα μετάλλια, τα οποία αποτελούν την κορύφωση της πορείας κάθε αθλητή, ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και φροντίδας».

Παράπονα και από άλλους αθλητές

Ανάλογα προβλήματα κατήγγειλαν και άλλοι αθλητές. Η Σουηδέζα δρομέας αντοχής στο σκι Έμπα Άντερσον ανέφερε ότι το μετάλλιό της «έπεσε στο χιόνι και έσπασε στα δύο», ενώ η Αμερικανίδα πατινέρ Αλίσα Λιου έγραψε στο Instagram ότι αποκολλήθηκε η κορδέλα από το ομαδικό χρυσό της μετάλλιο.

Ο Κασάσα παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των μεταλλίων που υπέστησαν ζημιές. «Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, προληπτικά, επανελέγχουμε όλα τα μετάλλια, ώστε η χαρά των αθλητών να είναι πραγματικά ολοκληρωμένη, όταν κατακτούν κάτι τόσο πολύτιμο και σημαντικό για τους ίδιους, αλλά και για εμάς και όσους τους στηρίζουν», σημείωσε.

Πηγή: Guardian

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επί...
02:46 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σκιά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι...
00:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελία Τραμπ στην αστυνομία για τον Επστάιν: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, είναι αηδιαστικός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον αρχηγό της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ...
23:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη

Έξι ισχυροί και εξαιρετικά εύποροι άνδρες κατονομάστηκαν δημόσια από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα