Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Θα αντικατασταθούν τα μετάλλια που ράγισαν και έσπασαν – Η ανακοίνωση των διοργανωτών μετά τις διαμαρτυρίες

Ύστερα από ημέρες αρνητικής δημοσιότητας για τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που ράγισαν, αποκολλήθηκαν ή ακόμη και έσπασαν στα δύο όταν έπεσαν στο χιόνι, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το πρόβλημα έχει πλέον λυθεί.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ότι θα επιδιορθώσουν όλα τα μετάλλια που απονεμήθηκαν τις πρώτες τρεις ημέρες των αγώνων στο Μιλάνο-Κορτίνα, αφού τη Δευτέρα διαπιστώθηκε ότι η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται στο κορδόνι του μεταλλίου. Το κορδόνι διαθέτει μηχανισμό αυτόματης απελευθέρωσης, ο οποίος προβλέπεται από τη νομοθεσία για λόγους ασφαλείας.

Μηχανισμός ασφαλείας με απρόβλεπτες συνέπειες

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνεται αυτόματα όταν ασκηθεί έντονη δύναμη, αποτρέποντας τον κίνδυνο στραγγαλισμού για τον αθλητή. Ωστόσο, στην πράξη προκάλεσε προβλήματα, με το πρώτο περιστατικό να καταγράφεται το Σάββατο, όταν η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Μπρίζι Τζόνσον αποκάλυψε ότι το χρυσό της μετάλλιο αποκολλήθηκε από την κορδέλα τη στιγμή που πανηγύριζε πηδώντας.

Μιλώντας στη καθημερινή ενημέρωση της διοργάνωσης, ο εκπρόσωπος των Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα, Λούκα Κασάσα, δήλωσε:

«Μετά τις αναφορές για προβλήματα που επηρέασαν μικρό αριθμό μεταλλίων, η οργανωτική επιτροπή επανεξέτασε άμεσα το ζήτημα, σε στενή συνεργασία με το Κρατικό Νομισματοκοπείο, το οποίο κατασκεύασε τα μετάλλια».

«Εντοπίστηκε λύση και εφαρμόστηκε στοχευμένη διόρθωση», πρόσθεσε. «Οι αθλητές των οποίων τα μετάλλια επηρεάστηκαν καλούνται να τα επιστρέψουν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να επισκευαστούν άμεσα και να τους επιστραφούν».

Όπως τόνισε, «το Μιλάνο-Κορτίνα 2026 παραμένει πλήρως αφοσιωμένο στη διασφάλιση ότι τα μετάλλια, τα οποία αποτελούν την κορύφωση της πορείας κάθε αθλητή, ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και φροντίδας».

Παράπονα και από άλλους αθλητές

Ανάλογα προβλήματα κατήγγειλαν και άλλοι αθλητές. Η Σουηδέζα δρομέας αντοχής στο σκι Έμπα Άντερσον ανέφερε ότι το μετάλλιό της «έπεσε στο χιόνι και έσπασε στα δύο», ενώ η Αμερικανίδα πατινέρ Αλίσα Λιου έγραψε στο Instagram ότι αποκολλήθηκε η κορδέλα από το ομαδικό χρυσό της μετάλλιο.

Ο Κασάσα παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των μεταλλίων που υπέστησαν ζημιές. «Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, προληπτικά, επανελέγχουμε όλα τα μετάλλια, ώστε η χαρά των αθλητών να είναι πραγματικά ολοκληρωμένη, όταν κατακτούν κάτι τόσο πολύτιμο και σημαντικό για τους ίδιους, αλλά και για εμάς και όσους τους στηρίζουν», σημείωσε.

