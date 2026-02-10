ΕΦΕΤ: Ανάκληση γλυκισμάτων που περιέχουν μουσκιμόλη

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΦΕΤ

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχώρησε σε σημαντική ανάκληση προϊόντων από την αγορά, αποσύροντας μη ασφαλή ζελεδάκια (gummies) και διάφορα άλλα γλυκίσματα. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς τα συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχουν μουσκιμόλη, μια ουσία που καθιστά την κατανάλωσή τους επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή και διενέργειας σχετικών ελέγχων, προέβη σε δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση προϊόντων τύπου ζελεδών (gummies), τα οποία διανέμονται από την εταιρεία EC STEVIA ΑΕ που βρίσκεται στον Ταύρο, ενώ διατίθενται από καταστήματα επωνυμίας SMOKE CARTEL EE.

Υπογραμμίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά σε διάφορες γεύσεις και μέσω διαδικτύου, καθώς και από άλλα σημεία λιανικής πώλησης.

Παρουσιάζει ψυχοδραστικές ιδιότητες

Το προϊόν εξετάστηκε από το Γ’ Τμήμα Ναρκωτικών της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία της ουσίας μουσκιμόλη, η οποία προέρχεται από το μανιτάρι Amanita muscaria και παρουσιάζει ψυχοδραστικές ιδιότητες.

Τα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται ως κοινά γλυκίσματα, κρίνονται μη ασφαλή για κατανάλωση, καθώς η παρουσία της μουσκιμόλης τα καθιστά επιβλαβή για την υγεία σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002.

Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα προϊόντα αυτά φέρουν στην επισήμανσή τους ενδείξεις όπως «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς» ή παρόμοιες διατυπώσεις.

Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουν μορφή, σύσταση και παρουσίαση κοινών γλυκισμάτων, η κατανάλωσή τους θεωρείται εύλογα αναμενόμενη. Ως εκ τούτου, εμπίπτουν στην έννοια του τροφίμου, σύμφωνα με την οποία τρόφιμο θεωρείται κάθε ουσία που προορίζεται ή εύλογα αναμένεται να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα τα οποία αναφέρουν στην επισήμανσή τους την παρουσία μουσκιμόλης ή Amanita muscaria ή διατίθενται με ονομασίες όπως «Amanita Gummies», «Mushroom Muscimol Gummies» «Magic Maushroom» κ.λπ., να μην τα καταναλώσουν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:53 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
23:10 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Σμήναρχος: Η έρευνα για την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα από την προηγούμενη υπηρεσία του – Το χρονικό μέχρι την προφυλάκιση και οι ισχυρισμοί για απειλές

Μετά τη μαραθώνια απολογία στο Αεροδικείο Αθηνών, ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορία...
22:44 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Πάτρα: Χρήστες ναρκωτικών πιάστηκαν στα χέρια στον ΟΑΚΑΝΑ – Ένας τραυματίας από μαχαίρι

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός χ...
22:39 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος:«Είχα καταλάβει ότι το παιδί μου είχε παράνομες δραστηριότητες» – Τι κατέθεσε η μητέρα του 27χρονου και ποιον θεωρεί πρόσωπο – κλειδί

Συνεχίζεται το θρίλερ στη Νέα Πέραμο με την εκτέλεση του 27χρονου Μανώλη, αφού πρώτα οι δράστε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα