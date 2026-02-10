Άρτα: «Ποτέ δεν είχα ακούσει ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας» – Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης γυναίκας, η οποία μόλις πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της.

Η άτυχη Ευανθία, τη στιγμή που θήλαζε το βρέφος της, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κάλεσε άμεσα τον σύζυγό της. Μέχρι ο ίδιος και οι διασώστες του ΕΚΑΒ να φτάσουν σπίτι, ήταν ήδη αργά.

«Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της»

Όπως υποστηρίζει στενό συγγενικό της πρόσωπο που μίλησε στο Star, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. «Η κοπέλα έμενε με την οικογένειά της στην Άρτα, είναι 34 ετών, μόλις θα πήγαινε στα 35. Ποτέ δεν είχα ακούσει στην οικογένεια ότι υπήρχε κάποιο ιστορικό, κάποιο πρόβλημα, ποτέ, ποτέ. Γέννησε με καισαρική το δεύτερο παιδάκι της και ήταν 15 μέρες μετά τη γέννα. Το προηγούμενο Σάββατο μιλήσαμε και μου είπε ότι είναι όλα καλά, θήλαζε το μωράκι της» λέει η ξαδέλφη της.

Σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, δεν είχε αναφέρει ποτέ κάποιο θέμα υγείας που μπορεί να αντιμετώπιζε, ενώ η ανάρρωσή της από την καισαρική, στην οποία είχε υποβληθεί σε ιδιωτική κλινική των Ιωαννίνων, έμοιαζε να κυλά ομαλά.

Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

 

