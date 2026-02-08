Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε 15 ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Σύνοψη από το

  • Τραγωδία στην Άρτα, με μια 35χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή λίγο αφότου γέννησε.
  • Η 35χρονη πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, έχοντας επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.
  • Η γυναίκα διακομίσθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο, όπου παρά την προσπάθεια των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Τραγωδία στην Άρτα, με μια 35χρονη να αφήνει την τελευταία της πνοή λίγο αφότου γέννησε.

Η γυναίκα διακομίσθηκε το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο, όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της, σύμφωνα με το thestival.gr.

Η 35χρονη πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.

Έως και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί με κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

