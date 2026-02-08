Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επιβάλλει κυρώσεις κατά προμηθευτών κρίσιμων όπλων στη Ρωσία – Αμείωτες οι επιδρομές με drones και πυραύλους

Νέο πακέτο κυρώσεων ανακοίνωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στοχεύοντας εταιρείες του εξωτερικού που, σύμφωνα με το Κίεβο, προμηθεύουν κρίσιμα εξαρτήματα τα οποία καταλήγουν στην κατασκευή ρωσικών drones και πυραύλων που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται πως σήμερα αποκάλυψε πληροφορίες για συζητήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον για οικονομικές συμφωνίες-μαμούθ, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα το μέλλον της χώρας του.

«Η παραγωγή αυτών των όπλων θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμης σημασίας ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποκτούν παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών –προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone. Έχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις».

Overnight into Saturday, Russia carried out another massive attack on Ukraine, deploying over 400 drones and nearly 40 missiles of various types. Producing this weaponry would be impossible without critical foreign components, which the Russians continue to obtain by… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με δύο διατάγματα που δημοσιοποιήθηκαν από την ουκρανική προεδρία, στόχος των κυρώσεων είναι, μεταξύ άλλων, αρκετές κινεζικές εταιρείες καθώς και εταιρίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Παναμά.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος γνωστοποίησε, επίσης, ότι επέβαλε νέες κυρώσεις που στρέφονται κατά του ρωσικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και οργανισμών που, όπως υποστηρίζει, ενισχύουν τη ρωσική αγορά κρυπτονομισμάτων.

Κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων

Παρά τις εν εξελίξει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια, η Μόσχα φαίνεται να έχει κλιμακώσει αισθητά τόσο την ένταση όσο και τη συχνότητα των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας κυρίως κρίσιμες υποδομές ενέργειας και μεταφορών.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Naftogaz, η Ρωσία επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις της βασικής εταιρείας πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας, στην ανατολική περιφέρεια Πολτάβα στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές.

«Η επίθεση ήταν η 19η στοχευμένη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του ομίλου από τις αρχές του έτους», ανέφερε η Naftogaz σε ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω ανάρτησής του στο Χ, ότι μόνο την προηγούμενη εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 2.000 επιθέσεις με drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και 116 πυραύλους διαφορετικών τύπων εναντίον ουκρανικών πόλεων και οικισμών.

Russia launched more than 2,000 attack drones, 1,200 guided aerial bombs, and 116 missiles of various types at our cities and villages in just this past week. Almost every day, they strike energy facilities, logistics infrastructure, and residential buildings. And this is… pic.twitter.com/e9A31t9Ub2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026



Οι επιδρομές σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υποσταθμούς έχουν οδηγήσει εκτεταμένες περιοχές σε πολύωρες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, ενώ στο Κίεβο οι διακοπές ηλεκτροδότησης φτάνουν ακόμη και τις 20 ώρες.

Κατάληψη δύο οικισμών στα ανατολικά της Ουκρανίας

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας κατέλαβαν τον οικισμό Χλούσκιβκα, στην περιοχή του Χάρκοβο, στα ανατολικά της Ουκρανίας, και τον οικισμό Σιντόριβκα στην περιοχή του Σούμι, όπως μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το ίδιο υπουργείο.



Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την αναφορά από το πεδίο της μάχης.

Διορία των ΗΠΑ για συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε χθες, Σάββατο, ότι οι ΗΠΑ έθεσαν διορία μέχρι τον Ιούνιο σε Ουκρανία και Ρωσία για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν η επόμενη τριμερής συνάντηση να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι.

Ο ίδιος αναμένει πως «πιθανότατα» οι ΗΠΑ «θα ασκήσουν πίεση» σε Ουκρανία-Ρωσία «σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα». Όπως είπε, η κύρια ανησυχία για τους Αμερικανούς είναι οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο αργότερα μέσα στη χρονιά.

«Κατανοούμε ότι θα αφιερώσουν όλο τον χρόνο τους σε εσωτερικές διαδικασίες — εκλογές», είπε ο Ζελένσκι.

«Οι εκλογές είναι, γι’ αυτούς, σίγουρα πιο σημαντικές. Ας μην είμαστε αφελείς. Λένε ότι θέλουν να επιτύχουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο, και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με αυτόν τον τρόπο».