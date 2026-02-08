Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επιβάλλει κυρώσεις κατά προμηθευτών κρίσιμων όπλων στη Ρωσία – Αμείωτες οι επιδρομές με drones και πυραύλους

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά εταιρειών του εξωτερικού που προμηθεύουν κρίσιμα εξαρτήματα για ρωσικά drones και πυραύλους.
  • Η Ρωσία έχει κλιμακώσει αισθητά την ένταση και τη συχνότητα των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές ενέργειας και μεταφορών.
  • Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ έθεσαν διορία μέχρι τον Ιούνιο σε Ουκρανία και Ρωσία για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επιβάλλει κυρώσεις κατά προμηθευτών κρίσιμων όπλων στη Ρωσία – Αμείωτες οι επιδρομές με drones και πυραύλους
Φωτογραφία: Reuters

Νέο πακέτο κυρώσεων ανακοίνωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στοχεύοντας εταιρείες του εξωτερικού που, σύμφωνα με το Κίεβο, προμηθεύουν κρίσιμα εξαρτήματα τα οποία καταλήγουν στην κατασκευή ρωσικών drones και πυραύλων που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται πως σήμερα αποκάλυψε πληροφορίες για συζητήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον για οικονομικές συμφωνίες-μαμούθ, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα το μέλλον της χώρας του.

«Η παραγωγή αυτών των όπλων θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμης σημασίας ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποκτούν παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών –προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone. Έχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις».


Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με δύο διατάγματα που δημοσιοποιήθηκαν από την ουκρανική προεδρία, στόχος των κυρώσεων είναι, μεταξύ άλλων, αρκετές κινεζικές εταιρείες καθώς και εταιρίες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Παναμά.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος γνωστοποίησε, επίσης, ότι επέβαλε νέες κυρώσεις που στρέφονται κατά του ρωσικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και οργανισμών που, όπως υποστηρίζει, ενισχύουν τη ρωσική αγορά κρυπτονομισμάτων.

Κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων

Παρά τις εν εξελίξει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη τέσσερα χρόνια, η Μόσχα φαίνεται να έχει κλιμακώσει αισθητά τόσο την ένταση όσο και τη συχνότητα των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας κυρίως κρίσιμες υποδομές ενέργειας και μεταφορών.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Naftogaz, η Ρωσία επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις της βασικής εταιρείας πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας, στην ανατολική περιφέρεια Πολτάβα στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές.

«Η επίθεση ήταν η 19η στοχευμένη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του ομίλου από τις αρχές του έτους», ανέφερε η Naftogaz σε ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε μέσω ανάρτησής του στο Χ, ότι μόνο την προηγούμενη εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από 2.000 επιθέσεις με drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες και 116 πυραύλους διαφορετικών τύπων εναντίον ουκρανικών πόλεων και οικισμών.


Οι επιδρομές σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υποσταθμούς έχουν οδηγήσει εκτεταμένες περιοχές σε πολύωρες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, ενώ στο Κίεβο οι διακοπές ηλεκτροδότησης φτάνουν ακόμη και τις 20 ώρες.

Κατάληψη δύο οικισμών στα ανατολικά της Ουκρανίας

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας κατέλαβαν τον οικισμό Χλούσκιβκα, στην περιοχή του Χάρκοβο, στα ανατολικά της Ουκρανίας, και τον οικισμό Σιντόριβκα στην περιοχή του Σούμι, όπως μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το ίδιο υπουργείο.


Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την αναφορά από το πεδίο της μάχης.

Διορία των ΗΠΑ για συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε χθες, Σάββατο, ότι οι ΗΠΑ έθεσαν διορία μέχρι τον Ιούνιο σε Ουκρανία και Ρωσία για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν η επόμενη τριμερής συνάντηση να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στη χώρα τους για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι.

Ο ίδιος αναμένει πως «πιθανότατα» οι ΗΠΑ «θα ασκήσουν πίεση» σε Ουκρανία-Ρωσία «σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα». Όπως είπε, η κύρια ανησυχία για τους Αμερικανούς είναι οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο αργότερα μέσα στη χρονιά.

«Κατανοούμε ότι θα αφιερώσουν όλο τον χρόνο τους σε εσωτερικές διαδικασίες — εκλογές», είπε ο Ζελένσκι.

«Οι εκλογές είναι, γι’ αυτούς, σίγουρα πιο σημαντικές. Ας μην είμαστε αφελείς. Λένε ότι θέλουν να επιτύχουν τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο, και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με αυτόν τον τρόπο».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα