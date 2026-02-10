Άγιος έρωτας: Η Χλόη λαχταρά να είναι μαζί με τον πατέρα Νικόλαο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Η Χλόη λαχταρά να είναι μαζί με τον πατέρα Νικόλαο

Η Χλόη δεν μπορεί να μείνει μακριά από τον πατέρα Νικόλαο και συγκρούεται συνεχώς με τον Πέτρο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Πέτρος έχοντας δει το οικείο τετ-α-τετ της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο, απαιτεί από τη Χλόη να κάνουν έρωτα όπως κάνουν όλα τα παντρεμένα ζευγάρια. Η Χλόη αντιδρά άσχημα και καταλήγουν να κοιμηθούν χώρια.

Ο Χάρης συναντιέται με τον Ηλία στο Δρομοκαΐτειο για να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τον Ηλία να καταλάβει τι μπορεί να έχει προκαλέσει στη Σοφία το ψυχικό τραύμα που την έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση.

Στις φυλακές, η Χριστίνα παίρνει από τον Αντρέα το γράμμα που της άφησε η Αγγέλα, το περιεχόμενο του οποίου τη συγκλονίζει. Παράλληλα, η Ειρήνη γνωρίζει επιτέλους τον «Λαμπρόπουλο», νομίζοντας αφελώς ότι πρόκειται για τον νόμιμο προμηθευτή της.

Στο μεταξύ, ο Παύλος, μέσω του Τάσου, σχεδιάζει να σαμποτάρει συστηματικά το μαγαζί της Θάλειας. Την ίδια ώρα, η Δώρα φτάνει ανυποψίαστη στο ξενοδοχείο για το μάθημά της με τη Δέσποινα, αγνοώντας ότι στο δωμάτιο βρίσκεται κρυμμένος ο Γεράσιμος, έτοιμος να της ανοίξει την πόρτα…

Δείτε το trailer

 

Δείτε αποσπάσματα

Άννα – Ελένη

Χλόη – Πέτρος

Σοφία – Χάρης – Ηλίας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:11 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Porto Leone: Μπισμπίκης, Καρυστινός και Φούλοπ αποκαλύπτουν για την πιο κομβική σκηνή της σειράς

Η κάμερα της «Super Κατερίνα» βρέθηκε στα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Porto Le...
22:06 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Αλεξάνδρα παίρνει εκδίκηση με τον πιο σκληρό τρόπο

H ώρα η οικογένεια Βούλγαρη να πληρώσει με το πιο ακριβό τίμημα έρχεται στο αποψινό επεισόδιο ...
21:32 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision 2026 – Αντιδράσεις για το «JALLA» της Αντιγόνης: Γνωστοί Κύπριοι υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας – Τι απαντά το ΡΙΚ

Αντιδράσεις φαίνεται πως έχουν προκληθεί στην Κύπρο, ύστερα από τη δημοσιοποίηση του τραγουδιο...
20:57 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος και τα τρία αδέρφια όμηροι σε μια αποθήκη

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε στις 22:30 με νέο επεισόδιο και κάθε Τρίτη στο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα