Άγιος έρωτας: Η Χλόη λαχταρά να είναι μαζί με τον πατέρα Νικόλαο

Η Χλόη δεν μπορεί να μείνει μακριά από τον πατέρα Νικόλαο και συγκρούεται συνεχώς με τον Πέτρο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Πέτρος έχοντας δει το οικείο τετ-α-τετ της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο, απαιτεί από τη Χλόη να κάνουν έρωτα όπως κάνουν όλα τα παντρεμένα ζευγάρια. Η Χλόη αντιδρά άσχημα και καταλήγουν να κοιμηθούν χώρια.

Ο Χάρης συναντιέται με τον Ηλία στο Δρομοκαΐτειο για να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τον Ηλία να καταλάβει τι μπορεί να έχει προκαλέσει στη Σοφία το ψυχικό τραύμα που την έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση.

Στις φυλακές, η Χριστίνα παίρνει από τον Αντρέα το γράμμα που της άφησε η Αγγέλα, το περιεχόμενο του οποίου τη συγκλονίζει. Παράλληλα, η Ειρήνη γνωρίζει επιτέλους τον «Λαμπρόπουλο», νομίζοντας αφελώς ότι πρόκειται για τον νόμιμο προμηθευτή της.

Στο μεταξύ, ο Παύλος, μέσω του Τάσου, σχεδιάζει να σαμποτάρει συστηματικά το μαγαζί της Θάλειας. Την ίδια ώρα, η Δώρα φτάνει ανυποψίαστη στο ξενοδοχείο για το μάθημά της με τη Δέσποινα, αγνοώντας ότι στο δωμάτιο βρίσκεται κρυμμένος ο Γεράσιμος, έτοιμος να της ανοίξει την πόρτα…

