Ηνωμένο Βασίλειο: 13 χρόνια κράτηση για τον έφηβο που δολοφόνησε τον 12χρονο Λίο Ρος – «Με κοίταξε και γέλασε» λέει ο πατέρας του θύματος

Σε κράτηση τουλάχιστον 13 ετών καταδικάστηκε ο έφηβος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 12χρονο Λίο Ρος σε τυχαία επίθεση σε πάρκο του Μπέρμιγχαμ, προκαλώντας σοκ στη βρετανική κοινή γνώμη. Ο δράστης, σήμερα 15 ετών, είχε πραγματοποιήσει και σειρά βίαιων επιθέσεων σε ηλικιωμένες γυναίκες τις ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Ο ανήλικος —το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιείται για νομικούς λόγους— κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Λίο, ο οποίος πέθανε στις 21 Ιανουαρίου του περασμένου έτους, ενώ επέστρεφε μόνος του από το σχολείο μέσω του Shire Country Park, στην περιοχή Hall Green.

«Δεν υπάρχει δικαιοσύνη – Θα μπορούσε να είναι ελεύθερος στα 20 του»

Ο πατέρας του παιδιού, Κρις Ρος, μίλησε συγκλονισμένος για τη συμπεριφορά του δράστη κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, αποκαλύπτοντας ότι ο έφηβος τον κοίταξε στα μάτια και γέλασε:

«Δεν έδειξε καμία μεταμέλεια. Με κοίταξε μέσα από το γυαλί και άρχισε να γελά. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη», δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στη Mirror.

Ο δράστης, σύμφωνα με μαρτυρίες, χλεύασε ακόμα και την οικογένεια του θύματος, γελώντας και κάνοντας χειρονομίες σε επόμενη ακρόαση μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή.

Τυχαία επίθεση – «Κυνηγούσε» θύμα

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο έφηβος περιφερόταν στην περιοχή με ποδήλατο, αναζητώντας κάποιον να επιτεθεί, όταν εντόπισε τον Λίο, τον οποίο θεώρησε «εύκολο στόχο». Τον μαχαίρωσε στην κοιλιά με κουζινομάχαιρο, σε επίθεση που χαρακτηρίστηκε «εντελώς απρόκλητη και τυχαία».

Στη συνέχεια, επιχείρησε να παρουσιαστεί ως μάρτυρας, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι βρήκε το παιδί τραυματισμένο και κάλεσε σε βοήθεια, κάτι που καταγράφηκε σε κάμερα αστυνομικού.

Σειρά επιθέσεων σε ηλικιωμένες γυναίκες

Το δικαστήριο άκουσε πως ο έφηβος είχε επιτεθεί σε τρεις ηλικιωμένες γυναίκες τις ημέρες πριν από τη δολοφονία:

Στις 19 Ιανουαρίου επιτέθηκε σε 82χρονη, την έσπρωξε σε ποτάμι και τη χτύπησε με το μπαστούνι της, λέγοντάς της: «Προσπάθησα να σε πνίξω – τώρα θα σε σκοτώσω».

Στις 20 Ιανουαρίου επιτέθηκε σε 72χρονη, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα, κατάγματα πλευρών και τραυματισμό στο ισχίο που οδήγησε σε χειρουργείο.

Τα θύματα δήλωσαν ότι οι επιθέσεις τους άφησαν μόνιμο φόβο και ψυχολογικό τραύμα.

«Ένα παιδί πρότυπο»

Ο Λίο Ρος περιγράφηκε από την αστυνομία και το σχολείο του ως υπόδειγμα μαθητή, χωρίς κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Λάτρευε τη φύση, τα ορυκτά και τη ζωολογία, ενώ ήταν και φίλαθλος της Birmingham City FC.

Στην κηδεία του, εκατοντάδες άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν, ενώ το σχολείο του παρέμεινε κλειστό ως ένδειξη πένθους.

Ζητούμενο η αποκάλυψη της ταυτότητας

Ο δικαστής κ. Choudhury KC αποδέχθηκε ότι υπάρχει ισχυρό δημόσιο ενδιαφέρον για την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη, ωστόσο έδωσε προθεσμία 24 ωρών για πιθανή έφεση, πριν επιτραπεί η δημοσιοποίησή της.

«Πρόκειται για τα σοβαρότερα εγκλήματα. Το κοινό δικαιούται να γνωρίζει πώς ένα παιδί έφτασε να διαπράξει τέτοιες πράξεις», ανέφερε.

Πηγές: Mirror, Independent