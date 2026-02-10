ΠΑΟΚ: Χωρίς Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια, και Ιβανούσετς στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό – «Μέσα» ο Μεϊτέ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ: Χωρίς Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια, και Ιβανούσετς στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό – «Μέσα» ο Μεϊτέ

Με αρκετές απουσίες, αλλά με τον Σουαλιό Μεϊτέ διαθέσιμο, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη (20:30) στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παραταχθεί χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον Λούκα Ιβανούσετς και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον τελευταίο να προστίθεται στη λίστα των απόντων λόγω τραυματισμού.

Οι απουσίες του ΠΑΟΚ

Οι Ιβανούσετς και Κωνσταντέλιας ήταν ήδη γνωστό ότι δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν, όμως πλέον εκτός τέθηκε και ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος υπέστη θλάση. Η απώλεια του Βούλγαρου άσου αποτελεί πλήγμα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, που δεν ανακοίνωσε αποστολή ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης. Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα μετά το 1-0 στη Λεωφόρο, αποτέλεσμα που του δίνει ελαφρύ πλεονέκτημα στη ρεβάνς.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου τονίζεται: «Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για τον επαναληπτικό ημιτελικό της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, που κρίνει μία θέση στον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα δούλεψε στον τομέα της τακτικής μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις. Οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Βούλγαρος έκανε μαγνητική, η οποία έδειξε ευρήματα, επιβεβαιώνοντας τον μυϊκό τραυματισμό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά».

