ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη

Έξι ισχυροί και εξαιρετικά εύποροι άνδρες κατονομάστηκαν δημόσια από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ ως «πιθανώς ένοχοι» λόγω της εμφάνισής τους στους φακέλους του Τζέφρι Έπσταϊν, μετά την αποκάλυψη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να κρύψει τα ονόματά τους.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα από την Καλιφόρνια δήλωσε την Τρίτη ότι ο ίδιος και ο Ρεπουμπλικανός συνάδελφός του Τόμας Μάσι από το Κεντάκι ανάγκασαν το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα «κρυμμένα» ονόματα έξι ανδρών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία νόμιμη αιτιολόγηση για την απόκρυψή τους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κάνα κατονόμασε τους:

Σαλβατόρε Νουάρα, Ζουράμπ Μικελάντζε, Λεόνικ Λεόνοφ, Νικόλα Καπούτο, Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλαγιέμ και Λέσλι Γουέξνερ.

.@RepThomasMassie and I forced last night the DOJ to disclose the identities of 6 men: Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov, Nicola Caputo, Sultan Ahmed Bin Sulayem, and billionaire businessman Leslie Wexner. I share details of what more we learned to hold the… pic.twitter.com/5JwKwRUNIF — Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) February 10, 2026

Ο Γουέξνερ είναι ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Victoria’s Secret, με εκτεταμένους δεσμούς με τον Έπσταϊν, οι οποίοι είχαν αποκαλυφθεί σε μακρά έρευνα των New York Times τον Νοέμβριο. Ο μπιν Σουλαγιέμ είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και επενδυτής ακινήτων από το Ντουμπάι, καθώς και αδελφός του Μοχάμεντ μπιν Σουλαγιέμ, πρόεδρος της FIA, του οργανισμού που εποπτεύει τα παγκόσμια πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της Formula 1. Στο παρελθόν έχουν δημοσιευθεί ανταλλαγές email μεταξύ του μπιν Σουλαγιέμ και του Έπσταϊν.

Μαζί με την ανάρτηση, δημοσιεύτηκε και βίντεο στο οποίο ο Κάνα διαβάζει τα ονόματα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, αξιοποιώντας τη συνταγματική προστασία της ρήτρας ελευθερίας λόγου των βουλευτών, ώστε να αποφύγει ενδεχόμενες αγωγές δυσφήμισης.

Πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης και καταγγελίες για συγκάλυψη

Ο Κάνα και ο Μάσι πέρασαν δύο ώρες τη Δευτέρα στο κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, εξετάζοντας μη λογοκριμένες εκδοχές εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν. Οι δύο βουλευτές ήταν συνυποστηρικτές του νόμου Jeffrey Epstein Transparency Act, ο οποίος υποχρέωσε την κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει εκατομμύρια έγγραφα για τις διασυνδέσεις και τις δραστηριότητες του πρώην φίλου του προέδρου.

Οι Δημοκρατικοί επιμένουν ότι παραμένουν κλειδωμένες περίπου τρία εκατομμύρια σελίδες, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «λήξασα» μετά τη δημοσιοποίηση ισάριθμων εγγράφων τον Ιανουάριο. Υποστηρίζουν επίσης ότι τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιείχαν ανεξήγητες και εκτεταμένες λογοκρισίες.

«Υπήρχαν έξι πλούσιοι και πανίσχυροι άνδρες που το υπουργείο Δικαιοσύνης έκρυβε χωρίς κανέναν προφανή λόγο», δήλωσε ο Κάνα. «Γιατί χρειάστηκε να πάμε εγώ και ο Τόμας Μάσι στο υπουργείο για να γίνουν τα ονόματά τους δημόσια; Αν βρήκαμε έξι μέσα σε δύο ώρες, φανταστείτε πόσους ακόμα καλύπτουν σε αυτά τα αρχεία».

Ο Μάσι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να κατονομάσει τους έξι και εντός του Κογκρέσου, αν χρειαστεί, προσθέτοντας ότι τα ονόματά τους «είναι πιθανό να ενοχοποιούνται απλώς και μόνο από την παρουσία τους στους φακέλους».

Πολιτικές πιέσεις και νέες εξελίξεις

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 σε υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου και καταδικάστηκε σε ποινή 13 μηνών φυλάκισης. Το 2019 βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη, εν αναμονή δίκης για κατηγορίες, μεταξύ άλλων, σεξουαλικής εμπορίας ανηλίκων. Ο ιατροδικαστής έκρινε τον θάνατό του αυτοκτονία, ωστόσο το σκάνδαλο συνεχίζει να βαραίνει τον αμερικανικό πολιτικό κόσμο και τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τρίτη, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, εμφανίστηκε με ομάδα επιζώντων της κακοποίησης από τον Έπσταϊν, ανακοινώνοντας νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην κατάργηση του χρόνου παραγραφής για ορισμένα σεξουαλικά εγκλήματα. Το σχέδιο νόμου φέρει το όνομα της Βιρτζίνια Τζιούφρε, μίας από τις πιο γνωστές γυναίκες θύματα της υπόθεσης, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025.

Παράλληλα, μικρή ομάδα Δημοκρατικών που εξέτασαν τα έγγραφα κατηγόρησαν το υπουργείο Δικαιοσύνης για συγκάλυψη, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν «αδικαιολόγητες λογοκρισίες» και ελλιπής προστασία των ονομάτων θυμάτων.

Στο επίκεντρο και νέα πρόσωπα

Ξεχωριστή πίεση δέχεται πλέον και ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, μετά την αποκάλυψη εκτεταμένων δεσμών του με τον Έπσταϊν. Έγγραφα δείχνουν ότι το 2012 είχαν κανονιστεί ταξίδια του Λάτνικ στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική. Ο ίδιος παραδέχθηκε πρόσφατα ότι είχε γεύμα μαζί του στο νησί, ενώ παλαιότερα ισχυριζόταν πως δεν είχε περάσει «καθόλου χρόνο» μαζί του.

Ο Ρο Κάνα ζήτησε την απομάκρυνσή του από το υπουργικό συμβούλιο, ενώ έκανε παραλληλισμούς με πολιτικές συνέπειες αντίστοιχων αποκαλύψεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, νέα ένταση προκάλεσε την Δευτέρα, η άρνηση της Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργού του Έπσταϊν, να καταθέσει ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής, επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής. Ο Κάνα ζήτησε την επιστροφή της σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.