FBI: Δημοσίευσε φωτογραφία μασκοφόρου υπόπτου για την απαγωγή της μητέρας της παρουσιάστριας του NBC

Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες ενός μασκοφόρου ατόμου, που φαίνεται να είναι οπλισμένος στο πλαίσιο της αναζήτησης της μητέρας της δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι. Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες τους ήταν οπλισμένο. Έχουν περάσει περισσότερες από οκτώ ημέρες από τότε που εξαφανίστηκε η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι από το σπίτι της.

Η Σαβάνα Γκάθρι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η οικογένειά της πιστεύει πως η μητέρα τους είναι ακόμα ζωντανή και απηύθυνε νέα έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να της δώσει στην αστυνομία.

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου. Οι αρχές πιστεύουν ότι έπεσε θέμα απαγωγής απήχθη παρά τη θέλησή της. Οι νέες ασπρόμαυρες εικόνες ενός ατόμου στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού της που δημοσιεύθηκαν από τους ερευνητές δεν παρέχουν μια εύκολα αναγνωρίσιμη εικόνα του ατόμου, αλλά ένας πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI λέει ότι οι φωτογραφίες περιέχουν πολλές πιθανές ενδείξεις.

Για παράδειγμα οι φωτογραφίες δείχνουν ότι το άτομο φοράει μπουφάν που φαίνεται να έχει διακριτικά ανακλαστικά στοιχεία και ότι μάλλον κρατάει ένα φακό στο στόμα του. Κάθε ένα από αυτά τα μικρά στοιχεία είναι πολύ μικρό, αλλά όταν συνδυαστούν μπορεί να δείξουν προς κάποια κατεύθυνση.

Λίγα λεπτά μετά την κυκλοφορία των νέων φωτογραφιών και νέων βίντεο που τραβήχτηκαν από τη βεράντα του σπιτιού της Νάνσi Γκάθρι, η κόρη της Σαβάνα, τις αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram με ένα μήνυμα από την οικογένειά της.

Here is video of the armed individual approaching Nancy Guthrie’s door. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/eOBkkQawU3 — Chris Stewart (@CStewartNews) February 10, 2026

Η ανάρτηση του αρχηγού του FBI

«Από σήμερα το πρωί, οι αρχές έχουν ανακαλύψει αυτές τις μέχρι τώρα άγνωστες, νέες εικόνες που δείχνουν ένα οπλισμένο άτομο να έχει παραβιάσει την κάμερα στην μπροστινή πόρτα του σπιτιού της Nancy Guthrie το πρωί της εξαφάνισής της», δήλωσε ο διευθυντής του FBI Kash Patel σε μια ανακοίνωση στο X.

Ανέφερε ότι οι αρχές εργάζονταν για την ανάκτηση εικόνων από το σύστημα παρακολούθησης του σπιτιού που «ενδέχεται να έχουν χαθεί, καταστραφεί ή να είναι απρόσιτες λόγω διάφορων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των συσκευών εγγραφής».

Αυτό αποτελεί την πρώτη σημαντική εξέλιξη σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα για περισσότερο από μια εβδομάδα, αναφέρει το CNN.

Τη Δευτέρα, η αστυνομία εξακολουθούσε να δηλώνει ότι δεν είχε ακόμη εντοπίσει υπόπτους ή οχήματα που να συνδέονται με την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι.

«Πιστεύουμε ότι η μαμά μας είναι ακόμα εκεί έξω. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», είπε η Σαβάνα Γκάθρι σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων (36.000 λίρες) για οποιαδήποτε πληροφορία.