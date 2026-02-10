Συνάντηση Γκιλφόιλ – Δήμα: «Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές» – Όλα όσα συζήτησαν

Enikos Newsroom

πολιτική

ΔΗΜΑΣ ΓΚΙΛΦΟΙΛ

Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών είχε η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Οι οικονομίες βασίζονται στις μεταφορές. Είχα μια εξαιρετική συζήτηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον βασικό τομέα!», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις που θα ωφελήσουν και τις δύο χώρες μας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερες ευκαιρίες για τους λαούς μας», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ο κ. Δήμας επισήμανε στην κυρία Γκιλφόιλ τον στρατηγικής σημασίας ρόλο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών (ΤΝΤ) «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (ΒΒΑ Corridor), παράλληλα με την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης ως κόμβου διατροπικών μεταφορών.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ακόμη πως η Ελλάδα επενδύει σε ένα σύγχρονο σύστημα εμπορευματικών μεταφορών, ενθαρρύνοντας τη συνδεσιμότητα με διεθνείς διαδρόμους μεταφορών, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEEC).

Μετά τη συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε:

«Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε ακόμη ισχυρότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ, καθώς η Ελλάδα, αναπτύσσει διασυνοριακούς διαδρόμους προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκσυγχρονίζει το εσωτερικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα τις υποδομές logistics. Η χώρα μας διαδραματίζει ρόλο εμπορικής πύλης στην Ανατολική Μεσόγειο και κόμβου υψηλής γεωπολιτικής αξίας στη Βαλκανική χερσόνησο. Ο αυξανόμενος αριθμός των αμερικανικών επενδύσεων και στον τομέα της εφοδιαστικής συνιστά μια ένδειξη εμπιστοσύνης στην προσπάθειά μας. Θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε ένα ολοένα και φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον, προκειμένου να διευρύνουμε αυτές τις συνέργειες».

Από την πλευρά της η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε:

«Οι μεταφορές είναι η ραχοκοκαλιά μιας ισχυρής οικονομίας, μεταφέροντας ανθρώπους και αγαθά, προωθώντας το εμπόριο και συνδέοντας τις τοπικές οδούς με τις παγκόσμιες αγορές. Προσβλέπω στη συνεργασία μου με τον υπουργό κ. Δήμα και την ομάδα του για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς και να φέρουν μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στους λαούς μας».

23:12 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

19:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

19:01 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

18:43 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

