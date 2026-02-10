Νόελ Κλαρκ: Συνελήφθη ο ηθοποιός του Doctor Who για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Νόελ Κλαρκ: Συνελήφθη ο ηθοποιός του Doctor Who για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση
Ο Νόελ Κλαρκ, στη σειρά Doctor Who - Φωτογραφία: BBC

Ο Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Νόελ Κλαρκ συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία του Λονδίνου, έπειτα από καταγγελίες για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση εις βάρος γυναίκας περίπου 20 ετών.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ο 50χρονος συνελήφθη κατόπιν ραντεβού και οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Islington, όπου ανακρίθηκε για απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλική επίθεση μέσω αγγίγματος. Οι φερόμενες πράξεις φέρονται να έλαβαν χώρα στο Λονδίνο το 2007.

Νέα και παλαιότερη καταγγελία σε βάρος του

Ο Κλαρκ ανακρίθηκε επίσης εκ νέου για ξεχωριστή καταγγελία ηδονοβλεψίας, για την οποία είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και αφορά φερόμενο περιστατικό του 2013, επίσης με καταγγέλλουσα γυναίκα στην τρίτη δεκαετία της ζωής της.

«Άνδρας περίπου 50 ετών συνελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου ως ύποπτος για απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλική επίθεση. Ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται», ανέφερε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Υπόθεση μετά την ήττα στη δικαστική διαμάχη με τον Guardian

Η σύλληψη έρχεται λίγους μήνες μετά την οικονομική κατάρρευση του ηθοποιού, ο οποίος κηρύχθηκε σε πτώχευση τον Δεκέμβριο, έπειτα από την ήττα του στη μήνυση δυσφήμησης που είχε καταθέσει κατά της εφημερίδας The Guardian για δημοσιεύματα περί σεξουαλικής παρενόχλησης. Το δικαστήριο τον επιβάρυνε με δικαστικά έξοδα άνω των 6 εκατ. λιρών.

Ο Κλαρκ εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως τα δημοσιεύματα «κατέστρεψαν τη ζωή και την οικογένειά του», ενώ η σύζυγός του έχει καταθέσει υπέρ του, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες ψευδείς.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Mickey Smith στη σειρά Doctor Who (2005–2010), ενώ έχει συμμετάσχει και σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Το 2021 του είχε απονεμηθεί τιμητικό βραβείο BAFTA, το οποίο ωστόσο ανεστάλη μετά τις καταγγελίες.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: Mirror

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επί...
02:46 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σκιά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι...
00:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελία Τραμπ στην αστυνομία για τον Επστάιν: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, είναι αηδιαστικός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον αρχηγό της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ...
23:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη

Έξι ισχυροί και εξαιρετικά εύποροι άνδρες κατονομάστηκαν δημόσια από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα