Νόελ Κλαρκ: Συνελήφθη ο ηθοποιός του Doctor Who για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση

Ο Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Νόελ Κλαρκ συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία του Λονδίνου, έπειτα από καταγγελίες για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση εις βάρος γυναίκας περίπου 20 ετών.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ο 50χρονος συνελήφθη κατόπιν ραντεβού και οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Islington, όπου ανακρίθηκε για απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλική επίθεση μέσω αγγίγματος. Οι φερόμενες πράξεις φέρονται να έλαβαν χώρα στο Λονδίνο το 2007.

Νέα και παλαιότερη καταγγελία σε βάρος του

Ο Κλαρκ ανακρίθηκε επίσης εκ νέου για ξεχωριστή καταγγελία ηδονοβλεψίας, για την οποία είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 και αφορά φερόμενο περιστατικό του 2013, επίσης με καταγγέλλουσα γυναίκα στην τρίτη δεκαετία της ζωής της.

«Άνδρας περίπου 50 ετών συνελήφθη στις 10 Φεβρουαρίου ως ύποπτος για απόπειρα βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλική επίθεση. Ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται», ανέφερε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Υπόθεση μετά την ήττα στη δικαστική διαμάχη με τον Guardian

Η σύλληψη έρχεται λίγους μήνες μετά την οικονομική κατάρρευση του ηθοποιού, ο οποίος κηρύχθηκε σε πτώχευση τον Δεκέμβριο, έπειτα από την ήττα του στη μήνυση δυσφήμησης που είχε καταθέσει κατά της εφημερίδας The Guardian για δημοσιεύματα περί σεξουαλικής παρενόχλησης. Το δικαστήριο τον επιβάρυνε με δικαστικά έξοδα άνω των 6 εκατ. λιρών.

Ο Κλαρκ εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως τα δημοσιεύματα «κατέστρεψαν τη ζωή και την οικογένειά του», ενώ η σύζυγός του έχει καταθέσει υπέρ του, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες ψευδείς.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Mickey Smith στη σειρά Doctor Who (2005–2010), ενώ έχει συμμετάσχει και σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Το 2021 του είχε απονεμηθεί τιμητικό βραβείο BAFTA, το οποίο ωστόσο ανεστάλη μετά τις καταγγελίες.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

