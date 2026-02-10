Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ολυμπιονίκης παραδέχτηκε ζωντανά ότι απάτησε τη σύντροφό του – «Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

Έντονη συγκίνηση προκάλεσε η τηλεοπτική συνέντευξη Νορβηγού Ολυμπιονίκη, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα στον «αέρα», παραδεχόμενος ότι απάτησε τη σύντροφό του, λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση χάλκινου μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία.

Ο Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, κατέκτησε την τρίτη θέση στον αγώνα ατομικής χρονομέτρησης 20 χιλιομέτρων στο δίαθλο ανδρών, όμως αντί για πανηγυρισμούς, η μετα-αγωνιστική του εμφάνιση εξελίχθηκε σε προσωπική εξομολόγηση.

«Έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

Μιλώντας στο νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK, ο 28χρονος αθλητής δήλωσε ότι πριν έξι μήνες γνώρισε «τον έρωτα της ζωής του», όμως πριν τρεις μήνες την απάτησε.

«Υπάρχει ένα άτομο με το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως να μη με παρακολουθεί σήμερα», είπε εμφανώς φορτισμένος, πριν προσθέσει: «Πριν τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα».

Ο Λέγκρεϊντ αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει στη σύντροφό του για την απιστία του μόλις μία εβδομάδα πριν τον αγώνα, περιγράφοντας το διάστημα που ακολούθησε ως «τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής του».

«Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου»

Ο Νορβηγός αθλητής συνέχισε συγκινημένος: «Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου. Έχω μάτια μόνο για εκείνη. Δεν ξέρω τι προσπαθώ να πετύχω λέγοντάς το αυτό, απλώς εύχομαι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί της».

Όπως είπε, επέλεξε να μιλήσει δημόσια από ανάγκη να είναι ειλικρινής, τονίζοντας ότι θέλει να αποτελεί «καλό πρότυπο», ακόμη κι όταν κάνει λάθη.

Αντιδράσεις από συμπαίκτες και κοινό

Ένας συμπαίκτης του, ο Γιοχάνες Ντάλε-Σκιέβνταλ, ανέφερε ότι γνώριζε την κατάσταση και σχολίασε πως «είναι καλό που είναι ανοιχτός, αν αυτό νιώθει ότι χρειάζεται». Άλλος αθλητής της νορβηγικής ομάδας, Μάρτιν Ουλντάλ, δήλωσε πως δεν γνώριζε λεπτομέρειες, αλλά είχε παρατηρήσει ότι ο Λέγκρεϊντ έδειχνε διαφορετικός τις τελευταίες ημέρες.

Η τηλεοπτική εξομολόγηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Κάποιοι επαίνεσαν την ειλικρίνειά του, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την κίνηση υπερβολική και ακατάλληλη για δημόσιο χώρο.

Χάλκινο μετάλλιο σε αγώνα υψηλής έντασης

Ο Λέγκρεϊντ κατέκτησε το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα, πετυχαίνοντας 19 εύστοχες βολές στις 20. Το χρυσό κατέκτησε ο Νορβηγός Γιόχαν-Όλαβ Μποτν, ενώ το ασημένιο πήγε στον Γάλλο Ερίκ Περό.

Η επιτυχία του ήρθε μετά από μία δύσκολη σεζόν στο Παγκόσμιο Κύπελλο και χαμηλές προσδοκίες, όπως είχε παραδεχτεί ο ίδιος μόλις μία ημέρα πριν τον αγώνα.

Πηγή: Daily Mail