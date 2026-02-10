Grand Hotel: Η Αλίκη λέει στον Πέτρο όλη την αλήθεια για τον Άρη

Αλήθειες που πληγώνουν βγαίνουν στο φως στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη προσπαθεί να εξηγήσει στον Πέτρο τι συνέβη με τον Άρη, αλλά εκείνος, πληγωμένος, απομακρύνεται και από τους δύο.

Ο Χατζημήτρος, παρά τις αμφιβολίες του για την Μελίνα, επιμένει στον γάμο, ενώ η έρευνα για τον ετεροθαλή αδερφό του θα τον οδηγήσει ακόμα πιο κοντά στον Ρήγα.

Η Σοφία προδίδει τον Αλέξανδρο κάνοντας έρωτα με τον Ιάσωνα, ενώ η Κυβέλη ψάχνει στα πράγματα του συζύγου της στοιχεία για να σώσει τον Ρήγα.

Ο Πέτρος, πληγωμένος από την Αλίκη και τον Άρη, προσπαθεί να σταθεί όρθιος, όμως θα μάθει ότι και κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστευόταν ήξερε τι συνέβαινε και του έκρυψε την αλήθεια.

Δείτε αποσπάσματα επεισοδίου