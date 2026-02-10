Grand Hotel: Η Αλίκη λέει στον Πέτρο όλη την αλήθεια για τον Άρη

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Η Αλίκη λέει στον Πέτρο όλη την αλήθεια για τον Άρη

Αλήθειες που πληγώνουν βγαίνουν στο φως στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη προσπαθεί να εξηγήσει στον Πέτρο τι συνέβη με τον Άρη, αλλά εκείνος, πληγωμένος, απομακρύνεται και από τους δύο.

Ο Χατζημήτρος, παρά τις αμφιβολίες του για την Μελίνα, επιμένει στον γάμο, ενώ η έρευνα για τον ετεροθαλή αδερφό του θα τον οδηγήσει ακόμα πιο κοντά στον Ρήγα.

Η Σοφία προδίδει τον Αλέξανδρο κάνοντας έρωτα με τον Ιάσωνα, ενώ η Κυβέλη ψάχνει στα πράγματα του συζύγου της στοιχεία για να σώσει τον Ρήγα.

Ο Πέτρος, πληγωμένος από την Αλίκη και τον Άρη, προσπαθεί να σταθεί όρθιος, όμως θα μάθει ότι και κάποιο άλλο πρόσωπο που εμπιστευόταν ήξερε τι συνέβαινε και του έκρυψε την αλήθεια.

Δείτε αποσπάσματα επεισοδίου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
23:11 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Porto Leone: Μπισμπίκης, Καρυστινός και Φούλοπ αποκαλύπτουν για την πιο κομβική σκηνή της σειράς

Η κάμερα της «Super Κατερίνα» βρέθηκε στα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Porto Le...
22:06 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Porto Leone- Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Αλεξάνδρα παίρνει εκδίκηση με τον πιο σκληρό τρόπο

H ώρα η οικογένεια Βούλγαρη να πληρώσει με το πιο ακριβό τίμημα έρχεται στο αποψινό επεισόδιο ...
21:32 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Eurovision 2026 – Αντιδράσεις για το «JALLA» της Αντιγόνης: Γνωστοί Κύπριοι υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας – Τι απαντά το ΡΙΚ

Αντιδράσεις φαίνεται πως έχουν προκληθεί στην Κύπρο, ύστερα από τη δημοσιοποίηση του τραγουδιο...
20:57 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος και τα τρία αδέρφια όμηροι σε μια αποθήκη

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε στις 22:30 με νέο επεισόδιο και κάθε Τρίτη στο...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα